Из-за обстрела Киевщины есть 17 погибших и 44 пострадавших, – Зеленский о вражеском ударе

Ночью 5 августа вражеские войска провели массированную атаку на Киевскую область и столицу с использованием ракет и дронов. Обстрел привел к значительным разрушениям, а также, к сожалению, унес жизни людей.

Известно также о пострадавших. Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

Как президент прокомментировал российские обстрелы?

Глава государства выразил соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. К сожалению, жертвами атаки стали 17 человек. Еще 44 получили ранения.

"Тяжел был удар: 24 баллистические ракеты, 4 "Циркона"/"Ониксы" и еще 115 дронов, значительная часть из них – реактивные", – написал Зеленский.

Он уточнил, что основной целью противника являлись складские помещения гражданских предприятий. К тому же, били россияне и по инфраструктуре, железнодорожной станции. Речь идет об объектах, не причастных к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика.

Согласно данным Воздушных сил, сбить ракеты, к сожалению, не удалось. "Перехватчики баллистики – то, что могло бы сохранить жизнь погибших сегодня", – заявивл президент.

Он в очередной раз подчеркнул важность понимания союзниками того, что "задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям".

Президент заявил, что государства-партнеры, которые пока не могут более активно присоединиться к поставкам ракет-перехватчиков, способны усилить поддержку Украины через введение новых санкций.

Значительная часть российских производств баллистики не под санкциями. До сих пор,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому он призвал страны G7, ЕС и других союзников принять дополнительные санкционные решения. Зеленский также поблагодарил партнеров, готовых поддерживать Украину именно таким способом.

Отметим, что вражеская атака повлекла за собой разрушительные последствия и в Киеве. Так, повреждения получили Оболонский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский районы столицы. Погиб один человек, еще 26 получили ранения.

Атака вызвала пожар и разрушение гражданской инфраструктуры, из-за загрязнения воздуха вследствие масштабных пожаров жителям рекомендовали оставаться дома и не открывать окна.