В результате ночных обстрелов Николаевщины оккупантами погибли два человека, еще два ранены
Николаевская область продолжает страдать от обстрелов российских военных. Ночные обстрелы войск агрессора унесли жизни еще двух мирных украинцев.
Два человека погибли в результате обстрела Первомайского и поселка Березнеговатое
Вооруженные силы России обстреляли городок Первомайский, в результате чего там погиб один человек. Еще одной жертвой русских военных стал человек в Березнеговатской общине.
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Русские день и ночь вели обстрелы по поселку Березнеговатое. Там русские удары также привели к ранению у одного человека.
Другой человек получил ранения в результате обстрелов села Солончаки. Огонь российских военных повредил 4 объекта социальной и административной инфраструктуры в Солончаках.
В селе Котлярево в результате обстрела повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями. В Баштанском районе россияне снова обстреляли территории Широковского общества.
В результате повреждены и разрушены жилые дома.
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Российские военные обстреливают Николаев и область
- Вооруженные силы России постоянно обстреливают Николаев и область, при этом ведут огонь даже с оккупированных территорий Херсонской области. Поэтому у подразделений противовоздушной обороны крайне мало времени, чтобы отреагировать на угрозу ракетного удара.
- Несмотря на это, вечером 20 мая силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х. Россияне выпустили ракету из стратегического бомбардировщика.
- Также 20 мая кафиры обстреливали пригород Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч". Кроме того, зафиксировали обстрелы в Широковской общине.
- 21 мая российские захватчики вторично ударили в базу строительной компании . В результате вражеской атаки загорелась небольшая заправочная станция.
- Вечером 24 мая российские военные нанесли артиллерийский удар по Николаеву . Оккупанты использовали ракетную систему залпового огня "Торнадо-С". В ночь на 25 мая россияне снова обстреляли Николаев из "Смерчей".
- В результате вражеских обстрелов в течение 24 мая ранения в Николаевской области получили 4 человека .