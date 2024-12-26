В результате попадания HIMARS мог погибнуть вражеский командир Юра Фомин, – источники

Во вторник, 26 декабря, украинские военные нанесли прицельный удар по врагу из реактивной системы HIMARS. Вследствие этого мог погибнуть российский командир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

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Что известно о ликвидации российского командира

Около полудня 24 декабря украинские военные ударили из HIMARS по автомобильной технике. Вследствие этого мог погибнуть командир батареи 135 бригады Юра Фомин. Ранее он служил в составе 4 военной базы 58 армии.

Отмечается, что HIMARS атаковал врага именно тогда, когда тот получал так называемую гуманитарку. Ранее в сети оккупанты жаловались, что "волонтеры" назначают место и время для встречи для передачи помощи, после чего по этой точке ударяют из РСЗО.

Силам обороны удалось "задвухсотить" не только Фомина, а еще и некоторое руководство 135 бригады.

Заметим, общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже достигли 780 860 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1580 единиц личного состава врага.