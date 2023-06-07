В Москве дотла сгорела квартира: один ребенок погиб, много людей получили ожоги
7 июня 2023, 08:51Читати новину українською
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар. Огонь полностью разрушил жилье россиян на Ленинском проспекте.
Как пишут российские телеграм-каналы, в результате происшествия есть жертва. Кроме того, многие получили ожоги, пишет 24 Канал.
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Обстоятельства происшествия
По предварительной информации, в результате пожара погиб один ребенок, еще 8 человек получили ожоги разной степени тяжести, а 2 взрослых пришлось госпитализировать.
В Москве горел жилой дом / Фото из телеграм-каналов
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Полиция уже возбудила уголовное дело.
Пожары в России: последние новости
- 5 июня в российском Нижнем Новгороде загорелся завод "Красная Этна". Площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, а дым был виден из разных уголков города.
- В тот же день в Белгороде сообщалось о пожар на энергетическом объекте Предварительной причиной якобы стало "сброшенное взрывное устройство с беспилотника".
- Кроме того, в ночь на 1 июня в городе Ногинск, близ Москвы, произошел масштабный пожар на стоянке. Спасатели тушили огонь несколько часов. В результате пожара сгорели около 20 автобусов и 15 маршруток.