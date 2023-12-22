В результате уничтожения трех российских Су-34 есть погибшие среди россиян, – источники

Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В пятницу, 22 декабря, стало известно об уничтожении сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это отличная новость, ведь таким образом Украина уменьшает преимущество врага в воздухе.

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Были поражены не только самолеты

Еще лучшей новостью является то, что минуснули не только самолеты. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

Число погибших россиян еще уточняют, но жертвы среди оккупантов точно есть. Пока не известно, речь о пилотах или ком-либо другом.

Украина уничтожила три вражеских истребителя

Это произошло в полдень 22 декабря на Южном направлении. Командующий Воздушными силами Николай Олещук язвительно написал, что мы продолжаем рубрику "Вечного полета, братья" (именно такими словами российские летчики прощаются с погибшими).

Олещук отметил, что это ответ россиянам. Ведь оккупанты желают нам смерти: они написали на "Шахеде" буквально "Сдохните, с*ки". Это прочли наши воины, когда рассматривали обломки сбитого дрона 22 декабря. Украина ответила врагу быстро и жестко.

Вероятно, истребители сбили в Херсонской области, когда россияне пытались обстрелять плацдарм наших защитников на левом берегу Днепра. Возможно, речь идет о селе Крынки. Российские военкоры подтвердили сбивание самолетов, говорят о работе Patriot и "грамотной авиазасаде ВСУ". Также говорится, что кто-то из пилотов катапультировался.

Юрий Игнат в эфире телемарафона назвал поражение Су-34 блестящим результатом и спланированной операцией. По его словам, столь значительного уничтожения вражеской авиатехники давно не было.

Уничтожение Су-34 важно не само по себе. Эти самолеты – одни из новейших на вооружении России, оккупанты стреляют из них авиабомбами и ракетами. А еще эти самолеты дорогие, стоят не менее 50 миллионов долларов.

А Алексей Данилов признался, что за этими "сушками" охотились давно. Они создавали проблемы для наших защитников на Юге, потому российское железо отправили в вечный полет.

Мы будем держать читателей в курсе, как только появятся новые детали.