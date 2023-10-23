Масштабные тревоги по Украине: была угроза "Шахедов" и ракет, в Черкасской области работала ПВО
Российские оккупанты ежедневно пытаются атаковать мирные украинские города. Почти в полночь 24 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Ни в коем случае не игнорируйте сообщения об опасности, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
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В ряде областей объявили воздушную тревогу
3:42 – отбои по областях.
Но покой длился недолго. Уже в 3:24 во многих областях Украины снова раздалась тревога. По сообщению Воздушных сил, возникла угроза применения баллистического вооружения в областях.
Однако уже через несколько минут – один за другим начали раздаваться отбои.
Карта воздушных тревог по состоянию на 3:24 ночи / Скриншот
В 3:06 Воздушная тревога была отменена везде, кроме Луганщины и Крыма.По состоянию на 2:54 воздушная тревога сохранялась для:
- Хмельницкой области,
- Запорожской области,
- Днепропетровской области,
- Донецкой области.
Внимание! Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская – ракетная опасность!
– отметили в Воздушных силах.
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области.
Внимание! Угроза применения ударных БПЛА! Упорно прошу, до сигнала отбоя находитесь в укрытиях!
– подчеркнул председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Массированная атака по Украине: коротко
- Около 1 ночи 23 октября предупредили, что существует угроза ударных БПЛА для Затоки на Одесчине. Также "Шахеды" двигались вдоль самой Одессы. Уже в половину 2 ночи они переместились на Херсонщину и Николаевщину, а на Одесчине стало чисто.
- В воздушном пространстве Киевской области также фиксировали БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было. Информация о пострадавших и падении обломков также не поступала.
- Всего в Одесской области уничтожили 9 "Шахедов". В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших, к счастью, нет.