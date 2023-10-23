Масштабные тревоги по Украине: была угроза "Шахедов" и ракет, в Черкасской области работала ПВО

23 октября 2023, 23:48
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Российские оккупанты ежедневно пытаются атаковать мирные украинские города. Почти в полночь 24 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения об опасности, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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В ряде областей объявили воздушную тревогу

 3:42 – отбои по областях.

Но покой длился недолго. Уже в 3:24 во многих областях Украины снова раздалась тревога. По сообщению Воздушных сил, возникла угроза применения баллистического вооружения в областях.

Однако уже через несколько минут – один за другим начали раздаваться отбои.


Карта воздушных тревог по состоянию на 3:24 ночи / Скриншот

В 3:06 Воздушная тревога была отменена везде, кроме Луганщины и Крыма.

По состоянию на 2:54 воздушная тревога сохранялась для:
  • Хмельницкой области,
  • Запорожской области,
  • Днепропетровской области,
  • Донецкой области.
Во всех других регионах Украины сообщили об отбое.Около 2 ночи воздушная тревога раздалась в западных областях. Сначала – в Хмельницкой области, а затем – в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях. Там – угроза применения ударных беспилотников.Почти в 1:00 по Украине прокатилась новая волна тревог.

Внимание! Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская – ракетная опасность!
– отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 1:38 угроза вражеской атаки есть для Чернивецкой, Винницкой и Донецкой областей. Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в ряде областей в 23:40 уже объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в:
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области.

Внимание! Угроза применения ударных БПЛА! Упорно прошу, до сигнала отбоя находитесь в укрытиях!
– подчеркнул председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В свою очередь, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области – повышенная опасность. Вскоре начали раздаваться звуки работы ПВО. "В области работает ПВО", – написал Табурец. В 00:10 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражеские беспилотники продолжают свое движение. "Движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза для Хмельнитчины!" – говорится в сообщении.После полуночи отбой воздушной тревоги объявили почти везде, кроме Винницкой области. Также воздушная тревога продолжается во временно оккупированном Крыму и Луганской области.

Массированная атака по Украине: коротко

  • Около 1 ночи 23 октября предупредили, что существует угроза ударных БПЛА для Затоки на Одесчине. Также "Шахеды" двигались вдоль самой Одессы. Уже в половину 2 ночи они переместились на Херсонщину и Николаевщину, а на Одесчине стало чисто.
  • В воздушном пространстве Киевской области также фиксировали БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было. Информация о пострадавших и падении обломков также не поступала.
  • Всего в Одесской области уничтожили 9 "Шахедов". В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших, к счастью, нет.

Автор: Ірина Вихрущ, Ольга Котів