В ряде областей объявили тревогу: в Полтавской области слышали взрывы
Во многих регионах Украины в обед 20 декабря раздалась воздушная тревога. В Полтавской области местные сообщают о звуках взрывов, власти просят не паниковать.
Сначала тревогу объявили на Харьковщине, однако впоследствии она распространилась на ряд других регионов, сообщает 24 канал. Если слышите сигнал об опасности – немедленно направляйтесь в укрытие.
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Звуки взрывов на Полтавщине: что говорят власти
В 12:44 в Полтавской области прозвучали сирены. Жителей региона призвали спуститься в укрытие или хотя бы соблюдать правила "двух стен".
Где-то через 5 минут после начала воздушной тревоги местные услышали звук взрыва. Чуть позже глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин предупредил жителей региона, что в Миргородской общине в этот день будут проводить учебные стрельбы, поэтому они могут услышать звуки стрельбы.
Где еще раздалась тревога
По состоянию на 13:40 воздушную тревогу объявляли в:
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Александрийском районе, Кировоградской области.
Кроме того, непрерывная тревога с 4 апреля продолжается в Луганской области. На территории Крыма сирены доносились 11 декабря, с тех пор там также продолжается воздушная тревога.
Отметим, что на 14.00 в перечисленных областях объявили об отбое. Тревога продолжается только в Криворожском районе, Днепропетровской области, Луганской области и Крыму.
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