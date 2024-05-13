На утро 13 мая в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Под угрозой были центральные и восточные регионы Украины.

В Воздушных силах сообщали , что это связано с ракетной опасностью с севера. Добавим, что ранее сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

В ряде областей объявляли воздушную тревогу: сообщали о ракетной опасности с севера

На утро 13 мая в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Под угрозой были центральные и восточные регионы Украины.

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Ракетная опасность с севера

Отметим, что в 11:02 появилась информация об угрозе применения баллистики с востока. Уже через 6 минут в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности с севера.

Как выглядела карта воздушных тревог / Фото alerts.in.ua

По состоянию на 11:23 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Впрочем, остается угроза для ряда восточных регионов Украины.

Харьковщина под массированными ракетными обстрелами

Российская армия продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области. В связи с этим местные власти призывают жителей не медлить и эвакуироваться из региона. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об усилении вражеских обстрелов и призвал жителей Волчанского и Липецкого регионов рассмотреть возможность эвакуации.

В сообщении отмечается, что с 2022 года в Харьковской области разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи и временного расселения. Местные власти также напоминают о наличии "горячей линии" по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, где предоставят консультации и обеспечат сопровождение на всех этапах.