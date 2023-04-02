Сборная солянка: с какой техникой воюет враг
У россиян не хватает техники. Поэтому они вынуждены расконсервировать старые танки. Впрочем, есть и новые образцы, которые отправляются на фронт чуть ли не через день после производства.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан. Он подчеркнул, что враг не привязывает определенную технику к выполнению тех или иных задач. Так, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 2 танка, 5 бронированных машин и 9 единиц автомобильной техники. Соответственно, по состоянию на 2 апреля 2023 года общие потери составляют: 3618 танков, 6986 бронемашин и 5537 авто.
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Какая техника есть у врага
У россиян еще много техники, отметил Роман Свитан. Несмотря на то, что они расконсервируют старую и вынуждены ее ставить на колеса, есть и новые виды вооружения. И используются они чуть ли не через день после своего производства.
"На Луганском направлении, например, особенно на второй линии. Это Старобельск – Счастье вдоль реки Айдар – там техники достаточно. Они ее отогнали километров на 50", – указал направление военный эксперт.
Роман Свитан о вооружении российских военных: смотреть видео
Впрочем, на поле боя появляются не только новые единицы, подчеркнул спикер. Но враг очень глупо все это использует.
Та техника, которая выходит на поле боя – сборная солянка. При чем нет точной привязки к выполнению задач. С какой техникой была та или иная часть, с ней и выполняет определенную наступательную или оборонительную задачу. Там ничего не отследишь конкретно по задачам и направлениям,
– добавил Свитан.
Российская техника: основное
- Хоть у врага и достаточный запас техники, но он не может превратить это количество в качество. Несмотря на технические изъяны, "танки все равно стреляют".
- Чтобы обслуживать технику, россиянам нужны люди. А их очень не хватает. Причем для эффективной работы нужно найти специалистов, которые работали еще со старой техникой.
- По оценкам экспертов по состоянию на конец февраля в России остается еще несколько тысяч техники. Украина уничтожила почти половину танкового арсенала страны-агрессора.