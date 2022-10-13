"Украина-террорист": у Зеленского сообщили, какую новую стратегию Россия планирует продавать миру

Страна-агрессор решила прибегнуть к новой стратегии по отношению к нашему государству. Да, россияне в начале этой недели усилили риторику, мол, Украина является террористической страной.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это выглядит очень странно, и весь цивилизованный мир это понимает.

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Новая стратегия России

Россия обвиняет наше государство в подрыве Крымского моста 8 октября. Однако Подоляк подчеркнул, что Украина к этому не имеет отношения – это совершенно точно история российских спецслужб. Хотя нам выгодны такие эксцессы, поскольку они говорят о том, что россияне теряют контроль внутри своей страны.

Россия хочет продать эту концепцию – мол, Украина – террорист на самом деле,

– сообщил Подоляк.

Он добавил, что кое-где и западные журналисты подхватывают этот тезис. Да, крылатые ракеты, летящие на украинские города – это не терроризм. А гибель Дугиной, которая никак не причастна к нашему государству, считается терроризмом.

Обвинения России остануться без последствий

"Но мне кажется, что все эти попытки России сказать, что Украина – террорист, не будут иметь никаких последствий. Потому что все понимают, что Украина – современное и прозрачное государство, которое абсолютно эффективно воюет на поле боя и дает возможность видеть все миру вживую, чтобы все в конце концов поняли зверскую сущность России" – подчеркнул советник главы ОП.

Кроме того, теракты совершаются тогда, когда какая-нибудь маленькая этническая группа, не имеющая возможности воевать на поле боя, поэтому через них демонстрирует свои требования к миру. Украина имеет мощную армию и широкую линию фронта, поэтому мы можем уничтожить нужное нам количество россиян именно на поле боя.

Добавим, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Кремль хочет организовать "нападения на Россию", чтобы обвинить в них Украину. Цель Москвы – создать предпосылки для противодействия признанию ее страной-террористом.

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