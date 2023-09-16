Под руководством Суровикина: в России, вероятно, создают новый ПВК, куда переманивают вагнеровцев
Источник:ЦНС
В России вроде бы пытаются создать новую частную военную компанию. Руководителем, вероятно, станет генерал "Армагеддон".
Россия может формировать новый ПВК из остатков вагнеровцев. Частная военная компания, вероятно, будет курироваться вражеским министерством обороны.
Смотрите также Уроки истории и "героизация нацизма": как и почему Путин манипулирует темой Холокоста
Ответственным за новый НДС мог стать Суровикин
Россия отправляет своих "переговорщиков" в Беларусь и африканские страны, в частности, Алжир, Мали и Судан. Вероятно, целью таких визитов может быть убедить больше вагнеровцев подписать контракт по минобороны через новую частную военную компанию.
По предварительным данным, ответственным за создание нового НДС назначили Сергея Суровикина. На днях он был замечен в Алжире. Цель приезда генерала "Армагедона" доподлинно неизвестна.
В то же время при подготовленных военных продолжается конкуренция между лукашенковским "ГардСервисом" и, вероятно, вновь российским ПВК.
ПВК "Вагнера": последние новости
- Режим самопровозглашенного президента Беларусь Александра Лукашенко расширяет собственную так называемую ППК "ГардСервис". Туда пытаются устроить часть вагнеровцев. Об этом рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что сейчас вагнеровцев "размазывают как масло по хлебу" на разные направления. Кто-то едет на контракт в Россию, кто-то – в Африку. А часть пытаются оставить в Белоруссии.
- С 15 сентября Лондон считает принадлежность к ПИК "Вагнеру" или активную поддержку деятельности этой преступной группы уголовным нарушением. За поддержку могут заключить в тюрьму на 14 лет. "Группа Вагнера" была добавлена в список организаций, запрещенных в Великобритании, вместе с 78 другими организациями
- Структуры Росгвардии начали нанимать на работу членов ПИК "Вагнера". Свой рекрутинг русских эксзеков Росгвардия ведет с августа 2023 года. Сообщение о набор в Росгвардию появились в закрытых чатах родственников боевиков ПИК конце лета 2023 года. Так родственницы бывших заключенных рассказали, что бывших вагнеровцев пригласили служить в Росгвардию, при этом проверку удалось пройти не всем.