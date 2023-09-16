В России вроде бы пытаются создать новую частную военную компанию. Руководителем, вероятно, станет генерал "Армагеддон".

Россия может формировать новый ПВК из остатков вагнеровцев. Частная военная компания, вероятно, будет курироваться вражеским министерством обороны.

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Ответственным за новый НДС мог стать Суровикин

Россия отправляет своих "переговорщиков" в Беларусь и африканские страны, в частности, Алжир, Мали и Судан. Вероятно, целью таких визитов может быть убедить больше вагнеровцев подписать контракт по минобороны через новую частную военную компанию.

По предварительным данным, ответственным за создание нового НДС назначили Сергея Суровикина. На днях он был замечен в Алжире. Цель приезда генерала "Армагедона" доподлинно неизвестна.

В то же время при подготовленных военных продолжается конкуренция между лукашенковским "ГардСервисом" и, вероятно, вновь российским ПВК.

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