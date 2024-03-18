В России могут усилить мобилизацию после "победы" Путина, – Юсов

В России уже в пятый раз на так называемых выборах президента якобы "победил" Владимир Путин. В украинской разведке объяснили, что теперь будет с мобилизацией у врагов.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, что мобилизационные мероприятия в России не останавливались. Ведь российский диктатор еще осенью 2022 года подписал указ о частичной мобилизации.

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Что будет с мобилизацией в России

Представитель украинской разведки ответил на вопрос, возможна ли теперь в России новая волна мобилизации и изменится ли политика Кремля после победы Путина.

И так, после этого фарса, которые называли "выборами Путина", (ожидается – 24 Канал) их (мобилизационных мероприятий – 24 Канал) активизация. Возможно, они могут нести более открытый характер. И это правда,

– заявил Андрей Юсов.

Перед этим издание The Wall Street Journal написало, что в России возможна новая волна мобилизации. Ведь Владимир Путин хочет закрепить свое преимущество на поле боя.

Поэтому Путин может столкнуться с тем, что тысячи россиян будут бежать за границу. Кроме того, он ожидает результатов выборов в США и планирует продолжать полномасштабную войну против Украины столько, сколько потребуется. Иностранные журналисты считают, что Путин чувствует якобы время на его стороне.

По данным издания, в России также можно ожидать:

новую волну арестов,

новые законы для подавления инакомыслия,

увеличение налогов для богатых.

У Путина заявили, что он якобы "победил" на "выборах" президента России . По результатам 99,70% протоколов, за Путина якобы проголосовали 87,31% избирателей.

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Частичная мобилизация в России

В конце 2023 года Путин заявил, что якобы 300 тысяч солдат они мобилизовали и второй волны мобилизации якобы не будет.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал, что на отношение граждан России к войне мощно повлияла частичная мобилизация, которую Путин проводил осенью 2022 года. Мол, она спровоцировала бунты. Именно поэтому Кремль боится новой мобилизации.

Однако мобилизация в России не касается в основном крупных городов. Хотя почти 23% россиян живет в городах-миллионниках, но мобилизуют больше всего в небольших городах, поселках, селах в деградационных регионах. Именно поэтому больше всего войну поддерживают в крупных городах России.

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