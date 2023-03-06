Под Москвой задержали мужчину с гранатой: угрожал взорвать военкомат

В России продолжаются единичные бунты против кремлевского режима. 6 марта на улицах подмосковного города Домодедово задержали мужчину с гранатой.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По имеющейся информации, мужчина, одетый в камуфляж, угрожал взорвать военкомат, передает 24 Канал.

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Человек сбежал из воинской части

Отмечают, что мужчина в камуфляжной форме – дезертир из Курской области. Предварительно он сбежал из воинской части и угрожал взорвать военкомат.

На поиски дезертира "подняли" весь город / Фото росСМИ

На его поиски подняли весь город, полицейские перекрыли улицу Набережную. На месте работали саперы и сотрудники ФСБ.

Как оказалось впоследствии, граната, которой угрожал военный, оказалась муляжом.

Военного задержали / Фото росСМИ

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