Под Москвой задержали мужчину с гранатой: угрожал взорвать военкомат
В России продолжаются единичные бунты против кремлевского режима. 6 марта на улицах подмосковного города Домодедово задержали мужчину с гранатой.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По имеющейся информации, мужчина, одетый в камуфляж, угрожал взорвать военкомат, передает 24 Канал.
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Человек сбежал из воинской части
Отмечают, что мужчина в камуфляжной форме – дезертир из Курской области. Предварительно он сбежал из воинской части и угрожал взорвать военкомат.
На его поиски подняли весь город, полицейские перекрыли улицу Набережную. На месте работали саперы и сотрудники ФСБ.
Как оказалось впоследствии, граната, которой угрожал военный, оказалась муляжом.
"Хлопок" в России: последние новости
- 6 марта около 10.30 в российских телеграм-каналах начали появляться сообщения о взрывах в Брянской и Белгородской областях. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничной территории в Хомутовском районе. Как следствие – жители села Искра остались без света.
- Стоит отметить, что это уже второй "хлопок" на Белгородщине за день. Утром во вражеских СМИ сообщили о взрывах в Новом Осколе. Пропагандисты заявляют, что российской воздушной обороне якобы удалось сбить "три украинские ракеты".
- Бойцам спецподразделения Kraken Главного управления разведки удалось уничтожить башню наблюдения оккупантов на территории России – а именно под Брянском. Выполнили эту задачу харьковские спецназовцы.
- Вместе с тем военный обозреватель Денис Попович констатировал, что Москва признала то, что все давно знали: российская ПВО очень уязвима. По его словам, оккупанты уже не отрицают, что есть в их "большой стране" щели, через которые могут пролететь различные воздушные цели.