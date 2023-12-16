Карма в действии: россияне при 30 градусах мороза сидят без света и тепла

Жители нескольких регионов России уже четвертые сутки вынуждены сидеть без света и тепла. Ведь там из-за снега и дождя на проводах образовался слой льда.

У россиян нет света по меньшей мере в четырех регионах. Более того, в одной из областей жители страны-оккупантки даже якобы перекрывали дорогу.

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Россияне сидят без света

В России четвёртый день идет снег и дождь. Из-за мороза на проводах образуется слой льда, который не выдерживают ЛЭП,

– рассказали в Министерстве энергетики Украины.

В частности, по данным украинского министерства, массовые отключения электроснабжения произошли в:

Смоленской;

Ростовский;

Псковской области.

Кроме того, в Самаре российские энергетики уже неделю не могут подключить к электро- и теплоснабжению целый квартал. Там ведь еще 9 декабря повредился подземный кабель. Температура воздуха в области в эти дни снижалась до 30 градусов мороза.

Российские СМИ даже писали 14 декабря, что жители Самары якобы перекрывали главное городское Московское шоссе. В свою очередь оперативные службы не включили свет, а упрекнули людей, что они "недостаточно заботились о запасных источниках отопления".

Также жители Махачкалы, что в столице Дагестана, якобы заблокировали движение автомобилей на проспектах Гамидова и Акушинского, ведь у них также уже 4 суток нет света и тепла. Вероятно, эти минипротесты жителями страны-оккупантки не помогли и они сидят дальше без электричества.

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