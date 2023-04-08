В России объявили о досрочном выпуске из военных учебных заведений: главное от Генштаба

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 34 авиационных удара. Также захватчики произвели более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе ВСУ предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны отразили более 35 российских атак.

Интересно В Новой Каховке оккупанты закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым

Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не имеет существенных изменений – признаки формирования наступательных группировок врага не фиксируют. В течение суток оккупанты совершили обстрелы населенных пунктов:

Гремяч Черниговской области;

Середина-Буда, Барановка, Безсаловка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области,

Ветеринарное, Ольховка, Тернова, Волчанск, Караическое и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись:

Колодезное,

Красное Первое,

Новомлынск,

Двуречная,

Западное,

Крахмальное,

Кондрашовка,

Песчаное,

Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия к югу от Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись:

Чернещина Харьковской области;

Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области;

Ямполевка, Торское, Северск, Спорное в Донецкой области.



Украинские защитники продолжают защищать государство / Фото Генштаба ВСУ

Заметьте И тут началось ужасное, – воспоминания спасателя об ударе по вокзалу Краматорска

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия, пытаются взять под полный контроль город Бахмут. Сейчас там продолжаются бои. За сутки противник вел безрезультатные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка.

Подразделения Сил обороны отразили около 10 атак врага. От вражеских обстрелов пострадали:

Васюковка,

Миньковка,

Железнянское,

Орехово-Василовка,

Марково,

Григоровка,

Бахмут,

Хромово,

Часов Яр,

Ивановское,

Ступочки,

Белая Гора,

Дружба в Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне также вели бесполезные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. Там отразили более 10 вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись:

Новокалиново,

Каменка,

Степное,

Орловка,

Авдеевка,

Северное,

Нетайлово,

Красногоровка,

Марьинка,

Победа,

Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты не проводили наступательных действий. Однако они произвели обстрелы населенных пунктов:

Новомихайловка,

Шахтерское,

Новоукраинка,

Большая Новоселка,

Угледар,

Пречистовка,

Золотая Нива,

Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают строить оборонительные рубежи и позиции. Вражеским обстрелам в течение суток подверглись населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения, в частности:

Времовка, Новополье Донецкой области;

Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка Запорожской области;

Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.



ВСУ отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

Стоит прочесть В Швеции арестовали выехавшего за сигаретами экс-командира ЧВК "Вагнера" – СМИ

Россияне досрочно выпускаются из военных учебных заведений

Российские захватчики продолжают нести значительные потери. Чтобы их пополнить, руководство вооруженных сил России приняло решение о проведении 29 апреля досрочных выпусков из высших военных учебных заведений в:

Москве,

Санкт-Петербурге,

Костроме,

Пензе,

Омске,

Тюмени,

Казани,

Новосибирске,

Вольске,

Благовещенске.

При этом выпуски из ВВУЗов, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил Российской Федерации, будут производиться в соответствии с запланированными ранее графиками,

– добавили в Генштабе.

В свою очередь, украинские защитники продолжают работать. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши бойцы сбили вражеский разведывательный БПЛА, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

1 склад боеприпасов,

1 позицию средств противовоздушной обороны,

3 станции радиоэлектронной борьбы противника.



Украинские бойцы наносят россиянам потери / Фото Генштаба ВСУ