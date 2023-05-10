Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Владимир Путин подписал указ о призыве. Кремль планирует призвать на военное собрание находящихся в запасе граждан.
Соответствующий указ российский диктатор подписал 10 мая. В опубликованной РосСМИ части указа не говорится о том, какие сроки сборов, сколько россиян призовут, пишет 24 Канал.
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Что известно о новом указе Путина
Постановляю призывать в 2023 году находящихся в запасе граждан России для прохождения военных сборов в вооруженных силах России, войсках национальной гвардии России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности,
– говорится в указе.
Согласно документу, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мер, связанных с проведением собрания.
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы / Фото с росСМИ
Стоит добавить, что в двух пунктах этого документа есть гриф "для служебного пользования".
Пропагандисты написали, что сборы направлены "на усовершенствование боевой выучки резервистов". Якобы это плановая мера, которую проводят каждый год.
Максимальная продолжительность сборов – два месяца, при этом резервист может провести на службе не больше 12 месяцев,
– написали пропагандисты.
Также они отметили, что в среднем призыв находящихся в запасе происходит ежегодно.
Будут ли забирать россиян из запаса воевать в Украине
В путинском указе публично об этом нет ни слова. Однако пропаганда поспешила заверить россиян, что якобы граждане России, вызванные на военные сборы, "не будут участвовать в "специальной военной операции".
Обычно находящиеся в запасе помогают регулярным войскам "подготовиться к большим учениям",
– заявил военный обозреватель пропагандистов Виктор Литовкин.
По его словам, якобы в указе не прописано никаких специальных условий собрания. Мол, документ является типичным, как и каждый год.
Потери и мобилизация в России: коротко
- По состоянию на утро 10 мая на войне в Украине уже погибли 196 310 врагов. Также россияне теряют сотни единиц техники.
- На фоне этого Путин продолжает мобилизацию. Так, 15 апреля 2023 года российский диктатор подписал указ об электронных повестках для россиян. То есть граждане России, которым пришли повестки и которые не ушли в военкомат, не смогут уехать из страны и будут иметь другие ограничения.
- Депутат российской Госдумы заявил: "Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет сообщение о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры.
- Россиянину не дадут кредит, запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП. Подробнее об ограничениях – читайте по ссылке.