Поджог культурного центра и массовые митинги: в России призывают изгнать евреев из страны

Пока власти России принимают в Кремле террористов ХАМАС, ее граждане начали протест против евреев. В России разыскивают евреев и угрожают им расправами.

Антисемитские радикальные акции в России распространяются на Кавказе, где в религиозном составе населения преобладают мусульмане. Так, международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило о радикальных действиях в городе Нальчик, пишет 24 Канал.

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На Кавказе требуют изгнать евреев

В Нальчике (столица Кабардино-Балкарии) вандалы подожгли недостроенный еврейский культурный центр. Также на стене неизвестные написали "смерть яхудам". "Яхуд" на арабском означает "еврей".



Надпись о "смерти евреев" на стене в Нальчике / Фото из сети

В Нальчике подожгли недостроенный еврейский культурный центр: смотрите видео

В субботу, 28 октября, в соседней с Кабардино-Балкарией республике – Карачаево-Черкессия, также субъект России, прошел массовый митинг с призывами выгнать евреев из региона.

Массовый митинг против Евреев: смотрите видео

ХАМАС, который поддерживает Россия, разжигает религиозную рознь, хотя Израиль, его партнеры и весь цивилизованный мир разделяют террористов и мирных палестинцев. Часть мусульманского мира осуждает действия Израиля, который поставил цель уничтожить ХАМАС, поскольку из-за этого могут пострадать мирные палестинцы. Однако террористы ХАМАС препятствуют эвакуации мирных людей из Сектора Газа, в том числе и иностранцев.

После того, как Россия начала полномасштабную войну в 2022 году и впоследствии объявила о мобилизации, в Израиль сбежало немало россиян. Однако то, что Израиль стал убежищем для беглых россиян, ни о чем не говорит населению России.

Так, украинский журналист Андрей Цаплиенко информирует, что в российском Дагестане устроили "облаву" на переселенцев из Израиля. Толпа молодых людей стала осматривать гостиницы, в которых якобы заселили израильских беженцев.

Жители дагестанского города устроили "облаву" на переселенцев из Израиля: смотрите видео

После того, как никого не нашли, молодые люди заявили, что "евреев спрятали".

Как России разыскивают евреев: смотрите видео

Также против евреев развернулась кампания по сети. Так, пользователи российских соцсетей призывают их сжигать и выгонять из страны.

Как российские сети реагируют на евреев / Фото взяты с канала Инсайдер UA

Антисемитизм в России на самом высоком политическом уровне