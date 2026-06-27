Эти настроения усиливаются: бывший сотрудник Госдепа США рассказал, как обстрелы влияют на россиян

Украинские удары по военным и стратегическим объектам на территории России всё сильнее сказываются не только на возможностях оккупантов, но и на настроениях российского общества. Из-за этих атак многие жители России начинают осознавать реальные последствия войны, развязанной Кремлем.

Бывший сотрудник Госдепа США Дэвид Тафури рассказал "24 Каналу", что удары Украины вглубь российской территории могут существенно повлиять на общественное мнение в России. Также он подчеркнул, что Украина должна и в дальнейшем демонстрировать принципиальное отличие от страны-агрессора и соблюдать нормы международного права.

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Удары по России меняют настроения её граждан

По мнению Дэвида Тафури, возможность Украины наносить дальнобойные удары вглубь России стала важным моментом в войне. Он пояснил, что из-за многолетней пропаганды и отсутствия доступа к достоверной информации многие россияне не понимали, насколько неудачно для Кремля развиваются боевые действия. Именно поэтому такие атаки становятся для них очевидным сигналом, способным изменить восприятие войны.

Бывший сотрудник Госдепа США о возможных бунтах в России: видео

Это очень четкий и очевидный сигнал для тех россиян, которые не признают масштаб трагедии войны, развязанной Владимиром Путиным. Это действительно может существенно повлиять на общественное мнение в России,

– сказал он.

Важным моментом также является то, что Кремль сознательно наносит удары по гражданскому населению Украины. Необходимо, чтобы украинская сторона сосредоточилась на поражении военных, стратегических и энергетических объектов, прилагая максимум усилий, чтобы избежать жертв среди россиян.

Приятно наблюдать, как россияне начинают выражать недовольство. И неудивительно, что людей с такими настроениями становится всё больше,

– отметил бывший сотрудник Госдепа США.

Однако он подчеркнул, что Россия остается полицейским государством, где власть жестко подавляет любые проявления несогласия.

По словам Тафури, россиянам непросто выступить против Владимира Путина из-за полного контроля силовых структур над обществом. Однако он выразил надежду, что действия Украины помогут гражданам России осознать незаконность войны и её последствия как для Кремля, так и для каждого россиянина.

К слову, украинские ракеты "Фламинго" нанесли удар по одному из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса в Волгоградской области. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, а разработчики вооружения опубликовали видео запусков ракет.