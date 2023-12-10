В России в последнее время неспокойно. В частности, чрезвычайная ситуация произошла в одном из аэропортов страны-агрессоры.

В России в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске 9 декабря ночью произошло чрезвычайное событие. Из-за сильного мороза там прорвало трубу, поэтому все здание заполнилось паром. 24 Канал.

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Были задержаны рейсы

Пассажиры оказались в тумане. Находившиеся на первом этаже не видели второй этаж. Лестницу нельзя было разглядеть за паром.

В российских телеграммах также сообщают, что в связи с инцидентом были задержаны некоторые рейсы.

Чрезвычайные ситуации в России