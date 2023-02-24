Что дальше – туалетная бумага: родным погибших окупантов уже дарят пену для бритья и шампунь
В Ленинградской области родным погибших на войне в Украине в честь 23 февраля подарили пену для бритья и шампунь.
Инцидент произошел 23 февраля в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом пишет 24 Канал.
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Лучшего подарка не нашли
Родным погибших "мобиков" на войне против Украины в честь 23 февраля в Ленинградской области подарили пену для бритья и шампунь. Это даже лучше, чем пельмени и тортики.
Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников техвинцев, погибших на СВО,
– сообщили на официальной странице администрации Тихвинского района.
Родным погибших окупантов подарили бритвенную пенку:
Родным ликвидированных россиян власти любят вручать странные подарки
Вместо "Лал", денежного вознаграждения и шуб представители российской власти вручают погибшим на войне против Украины оккупантам довольно странные подарки. Как можно было уже понять, они недорогие и часто съедобные:
- В частности, 23 февраля в Дагестане администрация Сергокалинского района вручила семьям погибших оккупантов цветы и торты.
- А днем ранее, 22 февраля, администрация Владивостока вручила женам погибших мертвых российских захватчиков колбасные наборы.
- 17 февраля в селе Алдан-Маадир семье ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей. Второй их сын до сих пор воюет в так называемой "спецоперации", так что вполне вероятно, что скоро семья получит вторую пачку пельменей.