Неужели "Лады" закончились: в Сибири семьям мобилизованных выдают по 1 барану

В России идет частичная мобилизация. Семьям резервистов в Туве начали выдавать "помощь" в виде живых баранов, картофеля и угля.

Похоже, что рубли настолько обесценились, что российские власти решили "платить" за мобилизованный скот. О таком необычном формате поддержки от государства сообщают российские СМИ.

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"Чтобы почувствовали, что не останутся наедине с проблемами": правительство о "бараньей акции"

Семьям призывников в нескольких районах Республики Тува начали раздавать по 1 овце на семью. В общей сложности, жители республики получили уже 91 овцу.

Интересно, что в некоторых местах власти выдавали также уголь и дрова. Довольно иронически звучит объяснение правительства Тувы мотивов "бараньей помощи".

Совместными усилиями власти и активных жителей, родные и близкие военнослужащих и они сами должны почувствовать, что не останутся наедине с жизненными проблемами,

– сообщили там.

Наедине теперь точно никто не останется. Выходит, что мобилизованных заменили овцами, чтобы родные меньше грустили и почувствовали, что "небезразличны" своей власти.

Выдачу скота планируют завершить к концу недели. В местные муниципальные центры для семей резервистов начали также привозить муку, картофель и капусту. Об этом уточнил Министр сельского хозяйства республики Сергей Ондар.

Экономия на гражданах – типичная схема для Кремля

Роспропаганда пытается поддерживать басни о "заботе" власти к населению, поэтому часто распространяет нарративы о том, что "отечество" помогает россиянам. Мизерную компенсацию, которую выплачивают родственникам за погибшего на фронте, описывают как "трогательную" историю: отец получил деньги за сына и купил "ладу".

Недавно Алексей Резников пошутил о "поддержке экономики" по схеме Кремля. В России мобилизуют 300 тысяч резервистов. "Москвич" производит 300 000 автомобилей в год, а когда солдаты умирают на войне, то их родственники получают отечественную машину.

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Что думают о частичной мобилизации в России эксперты

Мобилизация в России превратилась в самый настоящий хаос. Социально-политический психолог Валентин Ким говорит, что российские военные проводят призыв непоследовательно.

В армию пытаются набрать как можно больше людей – безразлично, кто они и откуда. Это может вызвать много проблем в будущем, главная из которых – отсутствие навыков воевать.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко высказался, что мобилизация в России – это война Путина против России. По его мнению, призыв и неизбежные поражения на фронте могут привести к революции в самой стране.

Большинство россиян поддерживали действия своего президента, пока война не постучала им в дверь и не вручила им повестку. Американский политолог Рамис Юнус отметил, что внутренняя ситуация в стране-агрессора обостряется каждый день. Он говорит, что для обострения настроений общества нужно еще, чтобы в России было введено военное положение.

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