В России сожгли самолет Ту-134: сокрушительный пожар вспыхнул на аэродроме "Оренбург-2"

Оккупанты лишились еще одного своего самолета. На этот раз жертвой "неизвестных сил" стал Ту-134, базировавшийся на аэродроме "Оренбург-2".

Как сообщили в украинской разведке, ночью 13 октября 2024 года в России "внезапно" сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора.

Смотрите также Удары ВСУ по складам оккупантов углубят нехватку российских боеприпасов, – разведка Эстонии

В России сожгли самолет

Потеря Ту-134 произошла из-за пожара, возникшего на российском военном аэродроме "Оренбург-2".

Отметим, что "Оренбург-2" – военный аэродром в Оренбургской области. Расположен в 6 километрах юго-западнее города Оренбурга, в 4 километрах к западу от железнодорожной станции Меновой Двор.

В ГУР отметили, что такие советские борта, как Ту-134, используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны России.

Также в ведомстве показали яркие кадры пожара с аэродрома. На них видно, как языки пламени облизывают российский самолет.

В стране-агрессоре на аэродроме уничтожили Ту-134: смотрите видео



Напомним, что в последнее время в России происходит немало "хлопка" именно на аэродромах. Удары по местам дислокаций вражеской авиации, особенно носителей ракет и КАБ, являются ответом Украины на постоянные разрушительные воздушные атаки оккупантов.

Силы обороны решили не ждать, пока западные союзники разрешат удары своим дальнобойным оружием по военным аэропортам россиян.

Так, 10 октября украинские войска поразили склад боеприпасов на авиабазе "Ханская" в Республике Адыгея. На момент удара там могло находиться почти 60 истребителей и вертолетов. Пока неизвестно, получили ли повреждения сами самолеты. Днем ранее Украина атаковала базу хранения беспилотников "Шахед" в Краснодарском крае, где могло быть почти 400 дронов.

В ночь на 3 октября Украина атаковала военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области, повредив системы управления полетами, составы с управляемыми авиационными бомбами и несколько самолетов.

Ночью 22 августа был нанесен удар по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области, где были поражены склады с КАБами и топливом. По данным OSINT-аналитиков, Россия потеряла по меньшей мере 5 истребителей.