В 300 километрах от границы: Буданов назвал оружие, из которого сбили российский Ту-22М3
Источник:The War Zone
Утром 19 апреля защитники впервые сбили вражеский самолет стратегической авиации. Кирилл Буданов рассказал, какое именно вооружение использовали для сбития российской "тушки".
По словам главы ГУР, бомбардировщик оккупантов был сбит с помощью еще советского оружия.
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"Приземлили" из старой ЗРК
Утром 19 апреля оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Пуски ракет враг осуществлял, в частности с самолетов Ту-22МЗ. Именно во время возвращения на аэродром этот бомбардировщик был поражен.
Известно, что самолет дотянул до Ставропольского района. А там возле хутора Богомолов он упал.
В Минобороны России признали падение бомбардировщика. Там подтвердили гибель одного пилота. Еще двое выжили, а одного не смогли найти.
В то же время россияне объяснили аварию "технической неисправностью". Между тем украинская разведка признала, что это была ее совместная с Воздушными силами спецоперация.
Буданов рассказал, что "охота" на "тушку" продолжалась неделю. Защитники в "засаде" ждали, пока вражеский самолет выйдет на нужный рубеж.
"Это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне", – подчеркнул разведчик. Глава ГУР уточнил, что бомбардировщик уничтожили на расстоянии 308 километров от границы из зенитно-ракетной установки С-200. Буданов добавил, что эту еще советскую ЗРК "сделали с нуля из старых составляющих и несколько модернизировали".
Украина усовершенствовала ЗРК С-200: что известно
- ЗРК С-200 – это советская разработка 1960-х годов. Она имела несколько модернизаций, а впоследствии в России ее сняли с вооружения.
- Украина официально сняла с вооружения ЗРК С-200 в октябре 2013 года.
- В 2018 году ЗРК вернули в войска со складов, на боевое дежурство заступили первые три комплекса.
- Украинские специалисты смогли старое оружие превратить в современное средство поражения. Модернизировали также и ракеты к ним – 5В28.
- Первые С-200 – это ПВО среднего радиуса действия, которые могли работать в радиусе в 160 километров. Ныне Ту-22М3 был сбит на расстоянии в 300 километров. С-200 – это перевозочный комплекс "земля – воздух".
- Летом 2023 года с С-200 украинцы обстреливали Керченский мост, авиабазу оккупантов "Морозовск" в Ростовской области, Таганроге и Калужской области.
- Они переделали ракеты 5В28 из средств ПВО на снаряды класса "земля – земля" и заставили их лететь по баллистической траектории.
- В 2024 году С-200 сбили самолеты А-50У – 14 января и 23 февраля.