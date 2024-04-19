В 300 километрах от границы: Буданов назвал оружие, из которого сбили российский Ту-22М3

Утром 19 апреля защитники впервые сбили вражеский самолет стратегической авиации. Кирилл Буданов рассказал, какое именно вооружение использовали для сбития российской "тушки".

По словам главы ГУР, бомбардировщик оккупантов был сбит с помощью еще советского оружия.

Смотрите также Каждый пилот – очень большая потеря: в ГУР намекнули на продолжение ударов по авиации России

"Приземлили" из старой ЗРК

Утром 19 апреля оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Пуски ракет враг осуществлял, в частности с самолетов Ту-22МЗ. Именно во время возвращения на аэродром этот бомбардировщик был поражен.

Известно, что самолет дотянул до Ставропольского района. А там возле хутора Богомолов он упал.

В Минобороны России признали падение бомбардировщика. Там подтвердили гибель одного пилота. Еще двое выжили, а одного не смогли найти.

В то же время россияне объяснили аварию "технической неисправностью". Между тем украинская разведка признала, что это была ее совместная с Воздушными силами спецоперация.

Буданов рассказал, что "охота" на "тушку" продолжалась неделю. Защитники в "засаде" ждали, пока вражеский самолет выйдет на нужный рубеж.

"Это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне", – подчеркнул разведчик. Глава ГУР уточнил, что бомбардировщик уничтожили на расстоянии 308 километров от границы из зенитно-ракетной установки С-200. Буданов добавил, что эту еще советскую ЗРК "сделали с нуля из старых составляющих и несколько модернизировали".

Украина усовершенствовала ЗРК С-200: что известно