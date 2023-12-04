Упал почти на кладбище: в Ставропольском крае России жестко приземлился Ми-2
В Ставропольском крае России вертолет Ми-2 жестко приземлился при облете нефтепровода. Инцидент произошел из-за отказа одного из двигателей.
Кстати, незапланированное приземление вражеского вертолета произошло сразу возле кладбища. Во вражеских телеграм-каналах рассказали, пострадали ли российские пилоты, пишет 24 Канал.
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Что случилось с вражеским вертолетом
Россияне рассказали, что вертолет Ми-2 приземлился недалеко от Незлобненского кладбища.
Во время движения по указанному маршруту у вертолета, принадлежащего московской компании, отказал второй двигатель. Пилоты – 62-летний Анатолий Т. и 31-летний Андрей В. пытались аккуратно посадить аппарат на землю, но не смогли,
– написали во вражеских пабликах.
Как следствие, вражеская транспортная прокуратура приступила к проверке. Относительно состояния самих пилотов, они не пострадали и госпитализация им не понадобилась.
Оккупанты показали видео, которое сняли через несколько минут после инцидента.
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