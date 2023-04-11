В Росси активно растет количество ЧВК: есть ли план "Б" у Пригожина
В России, как грибы после дождя, все чаще вырастают частные военные кампании, учреждаемые бизнесменами, чиновниками и даже министерством тамошней обороны. Однако некоторые из этих формирований имеют неоднозначный статус, а некоторые уже готовы, возможно даже начали участвовать в военных действиях в Украине.
Об этом 24 Каналу рассказала правозащитница, директор фонда "Русь, которая сидит" Ольга Романова. Она убеждена, что Евгений Пригожин уже не вернет возможностей своей ЧВК "Вагнера", но его могут использовать по-другому.
Подробнее 400 тысяч бойцов и "прибамбасы": Пригожин откровенно пугает россиян мощностью сил контрнаступления ВСУ
Романова рассказала, что ЧВК "Редут" – это достаточно крупная частная кампания, которая уже либо участвует непосредственно в боях, либо готовится к участию. Подобная ситуация и с ЧВК "Патриот".
Частная военная кампания "Газпром нефти" пока уверяет, что она нужна только для охраны трубы, такие же заявления делала и ЧВК компании "Лукойл".
Оппозиционерка рассказала, что у России есть формирования, статус которых до сих пор не ясен. В батальоне "Шторм" министерства обороны воюют уголовники, в батальоне "Урал" – все остальные. Также есть формирование на территории временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Батальон имени Ковпака, туда набирают тюремщиков из Горловки и Донецкого СИЗО.
Что будет делать Пригожин
Очевидно, что принадлежащая Пригожину ЧВК "Вагнера" уже давно не является монополистом в России, более того, понемногу теряет свои возможности.
Романова напомнила, что у Пригожина раньше чуть не отняли его частную военную кампанию. Сделать это пытались офицеры ГРУ, ФСБ.
Сейчас у него тяжелая ситуация, но он направляет силы пока на пиар. Кувалда на похоронах Татарского, высказывания кремлевского идеолога Дугина о том, как Пригожин стал символом нового "русского мира",
– добавила спикер.
Она сообщила, что сейчас поддержка Пригожина невелика в России, хотя он мощно налегает на пиар. К тому же он поругался со многими влиятельными людьми, но до сих пор с ними так и не наладил общения.
"Очень хорошо у него получается его пиар и не факт, что его не используют на каких-то выборах", – отметила Романова.
У ЧВК "Вагнера" дела все хуже
- Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что МИД России делает попытки для того, чтобы дискредитировать владельца вагнеровцев.
- Пригожин боится, что ВСУ начнут контрнаступление уже через неделю. Говорит, что из личных источников ему стало известно о 400 тысячах личного состава украинских бойцов для контрнаступления.
- На днях так называемые оппозиционные российские медиа подтвердили смерть 20 тысяч российских военных, хотя эта цифра далека от реальности, но и больше официальных данных минобороны агрессора. Отмечается, что среди оккупантов, отправившихся на концерт Кобзона, больше всего наемников из ЧВК "Вагнера".