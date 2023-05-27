Пропагандисты на РосТВ уже открыто предлагают изменить Путина и его режим
Российские пропагандисты уже сами понимают, что с Владимиром Путиным им ничего "не светит". Один из спикеров на федеральном телевидении России решил об этом откровенно высказаться.
К подобным заявлениям прибег президент института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Он откровенно заявил, что нужно на выборах избрать другого президента, пишет 24 Канал.
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Что заявил пропагандист о Путине
При нынешнем политическом режиме нам не светит вернутся в Европу. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной и выстроит нормальное отношение с европейскими странами,
– заявил Надеждин.
После этих слов пропагандист, ведущий программу, пытался хоть как-то выйти из ситуации. Когда Надеждин продолжил мысль, пропагандисты решили "сделать паузу".
Пропагандист заговорил об изменении режима Путина: смотрите видео
Последние заявления об уничтожении Путина
- Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что наша разведка охотится за россиянами, которые отдают приказы убивать украинцев и виновны в многочисленных жертвах в нашем государстве. Возглавляют этот список Владимир Путин и Евгений Пригожин.
- В Кремле отреагировали на это заявление. Спикер Путина Дмитрий Песков пытался успокоить россиян, мол, "службы безопасности" знают свою работу". Однако в соцсетях ему не поверили, напомнив о подрыве Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина.
- Следует отметить, что ранее российский публицист из США Андрей Пионтковский объяснял, что есть только один человек, способный устранить Путина, – это его ближайший соратник и кошелек Юрий Ковальчук.