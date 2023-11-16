Бездушный выбор: как заключенных россиянок используют на фронте
В последние месяцы разворачивается история о женщинах, которых вербуют в российских тюрьмах и отправляют на фронт. Им предлагают работу снайперами или связистами и обещают, что они будут находиться на расстоянии от боевых действий.
Пока нет много информации о вербовке женщин, но уже известно о 50 заключенных из Республики Хакасия, которые уехали на фронт. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, добавив, что женщин, вероятно, обманом хотят использовать в войне.
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Для каких нужд россияне привлекают женщин
Женщины в российских колониях живут совсем в других условиях, чем мужчины. Мужчины привыкли к определенной солидарности, имеют мобильную связь, доступ к информации, хоть минимальное общение со своими семьями. В женских колониях всего этого практически нет.
Как правило, женщины в тюрьмах остаются одни, их никто не ждет, а мужчины от них уходят. Также на них оказывают давление оперативники, ведь любая женщина, которой предложат сотрудничество в обмен на звонок детям или возможность с ними увидеться, – согласится. Поэтому к ним приезжают, чтобы завербовать и играют на их чувствах.
Российский правозащитник рассказал, как вербуют женщин в тюрьмах: смотрите видео
К примеру, женщине в тюрьме могут сказать, что ей сидеть еще 7 – 8 лет, за это время ее дети вырастут в детдомах, а она потеряет все здоровье, но если согласиться на сотрудничество, то сможет выйти через полгода.
Конечно, это бездушный выбор, который они им дают, поэтому женщины соглашаются. Я их не оправдываю, но надо понимать в каких условиях они находятся,
– подчеркнул Владимир Осечкин.
Россиянкам предлагают работу связистов, но очевидно, что человека без всякого опыта не посадят за рацию. Следовательно, женщин заставляют работать в моргах, медицинских учреждениях, некоторых отправляют на оккупированную территорию – все это работа, которую не хотят выполнять гражданские ни за какую зарплату.
"Также они могут копать окопы. В общем, делают всю самую грязную работу, которую не хочет выполнять российский кадровый военный", – добавил Осечкин.
Как россияне набирают людей в армию
- Для участия в войне против Украины Владимир Путин помиловал жестокого убийцу, который должен был 17 лет провести в тюрьме. Владислав Канюс убил свою девушку. Он нанес ей более 100 ран, особенно изуродовал лицо, а наконец изнасиловал и задушил шнуром от утюга. Однако весной 2023 Путин помиловал его личным указом, а уже летом преступник был на фронте.
- Россияне пытаются пополнить свои резервы, заставляя воевать украинцев с оккупированных территорий. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, самая плохая ситуация в Донецкой и Луганской областях, после этого идет Крым и южные регионы, где идет принудительная паспортизация. В разведке это назвали военными преступлениями против мирных людей.
- Украинские военнослужащие подтверждают, что уже встречались на фронте с российскими женщинами, которые были завербованы. В частности, они видели женщин-снайперов, но неизвестно, какое их количество в армии противника.