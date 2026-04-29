Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус рассказал 24 Каналу, что попытка мятежа Пригожина в 2023 году продемонстрировала наличие запроса на силовую смену власти в России. Когда появляется человек, который хочет силой что-то изменить в стране, его поддерживают, и против действий Пригожина не было протестов. За три года ситуация в России стала еще хуже.

Из-за чего в России может возникнуть революционная ситуация?

Ус предположил, что в стране-агрессоре возможен бунт элит. Когда Владимир Путин приходил к власти, он имел социальный контракт с бизнес-элитами, который заключался в том, что бизнес не лезет в политику, а власть не лезет в дела бизнеса.

Однако последние месяцы российская власть стабильно говорит бизнесу, чтобы он платил больше денег для финансирования войны против Украины. Но для российского бизнеса это непонятно, ведь у него с Кремлем была договоренность. К тому же для бизнесменов неприемлемая вещь отдать деньги, ведь они у них работают. Чтобы отдать средства государству, им нужно эту сумму надо вывести из обращения,

– объяснил он.

Поэтому, по мнению главного консультанта NISS, все попытки больше давить на бизнес со стороны Кремля могут создать реальную революционную ситуацию в России. И об этом все чаще говорят российские блогеры и не только.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заметил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил в госдуме с заявлением, что в России могут повториться революционные события 1917 года. По мнению Клочко, Путин боится того, что русский народ может восстать. Более того, уже распространяется термин "кухонная революция", когда россияне на кухнях обсуждают, правильно ли проводит политику власть, или нет. Это может иметь серьезные последствия для российской власти.

Также российские миллиардеры сформировались и сколотили свой капитал в суровые 1990-е. Поэтому они просчитывают все на несколько шагов вперед. Соответственно, как считает Ус, они осознают, куда это движется Россия.

Российские элиты видят траекторию движения России, и они об этом уже говорят – что пришло время сокращать военные расходы и вообще что-то менять. Это может иметь реальное влияние,

– подчеркнул Иван Ус.

Поэтому сегодня в России формируется это настроение. Однако, по мнению главного консультанта NISS, нужен определенный катализатор. И он может появиться очень неожиданно.

Какие проблемы есть сейчас у российских властей?

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов обратил внимание на то, что российские блогеры уже открыто критикуют Путина и намекают, что ему нужно уйти. По его словам, таким образом российское общество готовят к тому, что главу Кремля "надо его на кого-то менять". Сазонов добавил, что "российская элита очень хочет "слить" Путина".

Американский журналист и историк Дэвид Саттер уверен, что решение Кремля заблокировать Telegram вызвало возмущение среди российского населения. Также оно плохо влияет на эффективность российской армии. Саттер считает, что осенью 2026 года Кремль решится на всеобщую мобилизацию и Путин заранее будет готовить общество к этому. Именно поэтому ограничение доступа к соцсетям может быть частью этой подготовки.