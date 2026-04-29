Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус розповів 24 Каналу, що спроба заколоту Пригожина у 2023 році продемонструвала наявність запиту на силову зміну влади у Росії. Коли з'являється людина, яка хоче силою щось змінити в країні, її підтримують, і проти дій Пригожина не було протестів. За три роки ситуація в Росії стала ще гіршою.

Через що у Росії може виникнути революційна ситуація?

Ус припустив, що у країні-агресорці можливий бунт еліт. Коли Володимир Путін приходив до влади, він мав соціальний контракт з бізнесовими елітами, який полягав у тому, що бізнес не лізе в політику, а влада не лізе у справи бізнесу.

Однак останні місяці російська влада стабільно говорить бізнесу, щоб він платив більше грошей задля фінансування війни проти України. Але для російського бізнесу це незрозуміло, адже у нього з Кремлем була домовленість. До того ж для бізнесменів неприйнятна річ віддати гроші, адже вони у них працюють. Щоб віддати кошти державі, їм потрібно цю суму треба вивести з обігу,

– пояснив він.

Тому, на думку головного консультанта NISS, всі спроби більше тиснути на бізнес з боку Кремля можуть створити реальну революційну ситуацію в Росії. І про це все частіше говорять російські блогери і не тільки.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що голова КПРФ Геннадій Зюганов виступив у держдумі із заявою, що у Росії можуть повторитися революційні події 1917 року. На думку Клочка, Путін боїться того, що російський народ може повстати. Ба більше, вже поширюється термін "кухонна революція", коли росіяни на кухнях обговорюють, чи правильно проводить політику влада, чи ні. Це може мати серйозні наслідки для російської влади.

Також російські мільярдери сформувалися і сколотили свій капітал у суворі 1990-ті. Тому вони прораховують все на декілька кроків вперед. Відповідно, як вважає Ус, вони усвідомлюють, куди це рухається Росія.

Російські еліти бачать траєкторію руху Росії, і вони про це вже говорять – що прийшов час скорочувати військові витрати і взагалі щось змінювати. Це може мати реальний вплив,

– наголосив Іван Ус.

Тому сьогодні в Росії формується цей настрій. Однак, на думку головного консультанта NISS, потрібен певний каталізатор. І він може з'явитися дуже несподівано.

Які проблеми є наразі у російської влади?

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов звернув увагу на те, що російські блогери вже відкрито критикують Путіна натякають, що йому потрібно піти. За його словами, у такий спосіб російське суспільство готують до того, що очільника Кремля "треба його на когось міняти". Сазонов додав, що "російська еліта дуже хоче "злити" Путіна".

Американський журналіст і історик Девід Саттер впевнений, що рішення Кремля заблокувати Telegram викликало обурення серед російського населення. Також воно погано впливає на ефективність російської армії. Саттер вважає, що восени 2026 року Кремль зважиться на загальну мобілізацію і Путін заздалегідь готуватиме суспільство до цього. Саме тому обмеження доступу до соцмереж може бути частиною цієї підготовки.