В России почти одновременно произошли два масштабных пожара: под огонь попали и дома

25 апреля 2023, 12:36
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В России снова неспокойно. Во вторник, 25 апреля, там почти одновременно произошли два масштабных пожара.

В частности, в Забайкалье произошел большой пожар. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Два масштабных пожара в России

В МЧС говорят, что площадь возгорания достигла 800 квадратных метров, горит деревообрабатывающий цех. Местные власти сообщают, что огнем повреждены 8 домов.

Известно, что горит деревообрабатывающий цех. На опубликованном видео видно, что огонь буквально выжигает землю.

Потушить костер достаточно сложно, поскольку на улице мощный ветер – пламя быстро распространяется.

Пожару присвоен самый высокий ранг сложности. О пострадавших не сообщается.

Очередной пожар в России: смотрите видео

В России горит деревообрабатывающий цех: смотрите видео

Однако некоторые российские СМИ пишут о том, что в Забайкалье горит заброшенный мебельный комбинат.

Также в России загорелся еще один пожар. В Приморье горит деревообрабатывающий цех. Площадь пожара достигла 12 тысяч квадратных метров.

Пожар в Приморье: смотрите видео

Пожары в России: главное

  • 22 апреля на заводе в селе Машково Московской области вспыхнул мощный пожар. Известно, что горел завод по переработке отходов. По информации российских СМИ, возгорание началось в здании металлического цеха по утилизации пластика и резины.
  • Сначала площадь пожара составляла 600 квадратных метров, а затем она разрасталась до 1 500 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать. В отделе МЧС Московской области заявили, что угрозы возгорания соседних построек нет. К ликвидации возгорания привлекалось 38 человек и 11 единиц техники.
  • 20 апреля в российском Зеленограде, под Москвой, произошла большой пожар. Горел завод электронных устройств "Квант". Возгоранию присвоили повышенный ранг тяжести. Местные СМИ сообщили, что на этом заводе производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind.

Автор: Дарина Жданович