В России зафиксирован вылет 4-х бомбардировщиков Ту-95

Россия подняла в небо четыре бомбардировщика Ту-95. Это означает, что ночью возможна всеукраинская воздушная тревога.

В ночь на 7 июня Воздушные Силы сообщили, что Россия подняла в небо 4 бомбардировщика Ту-95МС.

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Россия подняла в небо 4 Ту-95МС

Воздушные Силы сообщили о вылете 4 Ту-95МС в 23:36. Защитники призвали украинцев быть внимательными.

Ту-95МС Стратегический бомбардировщик, носитель крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Они могут достать до любой точки Украины.

Вероятно, это не учения и вылет боевой. В случае, если Ту-95МС выйдут на пусковые рубежи, воздушную тревогу объявят по всей территории Украины.

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Ночью возможна миксованная атака

К слову, сейчас в части Украины уже продолжается воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед". В частности в Одессе уже прозвучали взрывы.

Также ранее сообщалось, что Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя с "Калибрами". Силы обороны Юга отметили, что уровень опасности "очень высокий".

Украинцев призвали быть внимательными к сигналам воздушных тревог и переходить в укрытие в случае объявления об угрозе.

Напомним, что прошлой ночью враг атаковал двумя ракетами и 18 "Шахедами". Силы ПВО сумели сбить 17 дронов.