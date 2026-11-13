Российская экономика все глубже погружается в кризис из-за колоссальных военных расходов, бюджетного дефицита, падения доходов от нефти и газа, а также проблем в банковской системе. Однако не стоит ожидать, что финансовый крах заставит Кремль остановить войну: экономические проблемы не являются приоритетом для российского руководства, главная цель которого – сохранение власти.

Российская экономика все глубже погружается в кризис из-за колоссальных военных расходов, бюджетного дефицита, падения доходов от нефти и газа, а также проблем в банковской системе. Однако не стоит ожидать, что финансовый крах заставит Кремль остановить войну: экономические проблемы не являются приоритетом для российского руководства, главная цель которого – сохранение власти. Между тем последствия милитаризации уже ощущают на себе обычные россияне: от пенсионеров и бюджетников до владельцев недвижимости, чьи активы постепенно обесцениваются.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил 24 Каналу, почему разрушение российской экономики не приближает окончание войны, насколько критичен дефицит российского бюджета и грозит ли стране дефолт. Также экономист рассказал, почему Москва не может рассчитывать на спасение за счет Китая, как война влияет на пенсии и социальную сферу и почему россиянам становится все сложнее продать недвижимость и вывести деньги за границу.

Иллюзия экономического принуждения к миру

Многие надеются, что крах российской экономики заставит Кремль искать компромисс и остановить войну. Однако Игорь Липсиц категорически опровергает этот сценарий. Экономика России действительно рушится под тяжестью военных расходов, но это не ведет к миру.

Для российского руководства экономические показатели, уровень жизни или даже демографические потери не имеют никакого значения. Главная цель – сохранение власти одного человека, которая обеспечена защитой лишь до тех пор, пока длится война. Поэтому ожидать, что ради спасения экономики будут предприняты шаги к миру, – тщетная иллюзия.

Все действия Центробанка РФ и Эльвиры Набиуллиной бессмысленны, поскольку они пытаются регулировать рыночными методами экономику, которая уже стала абсолютно командной и военной. Бюджетные вливания в войну разрушают финансовую систему, и никакие манипуляции с ключевой ставкой этого не изменят.

Бюджетная дыра и первые признаки дефолта

Финансовая ситуация в России стремительно ухудшается, что подтверждается рядом беспрецедентных решений. Впервые за более чем двадцать лет власти перенесли выплату денежного довольствия военным в тылу с декабря на январь. Это свидетельствует об острой нехватке средств и попытке искусственно сократить огромный дефицит бюджета России, который к концу года может достичь 7–11 триллионов рублей.

Более того, в общественное пространство уже выносится тема возможного дефолта по внутреннему долгу. Обсуждается идея приостановки выплат процентов по государственным облигациям, которые в следующем году составят 4,5 триллиона рублей – сумму, превышающую совокупные расходы РФ на здравоохранение, образование и культуру. Подобный сценарий уже был реализован в 1998 году и привел к обвалу банковской системы.

Нефтегазовые доходы также падают: несмотря на рост мировых цен, Россия потеряла 14% доходов из-за необходимости субсидировать нефтяную отрасль и ремонтировать нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные дронами.

Пенсионная катастрофа и вымирание регионов

Последствия милитаризации экономики наиболее болезненно сказываются на наименее защищенных слоях населения. Уже сейчас происходит скрытая реквизиция пенсионных сбережений: средства переводятся в систему дополнительного страхования, где они будут использованы для покупки облигаций Минфина, то есть на финансирование войны.

Коэффициент соотношения пенсии и заработка в России упал ниже 25 %, что превращает более 40 миллионов гражданских пенсионеров в нищих. На горизонте появляется реальная угроза задержек пенсионных выплат из-за растущего дефицита пенсионного фонда России.

В то же время в регионах начались массовые увольнения бюджетников – врачей, медсестер, учителей. Россия теряет около 600 тысяч человек ежегодно, больницы и роддома закрываются под предлогом оптимизации. Государство сознательно загоняет людей в крайнюю нищету, чтобы заставить их подписывать контракты на войну и погашать кредиты собственной жизнью.

Крах мифа о российских ресурсах

Надежды Москвы на экономический разворот на Восток и спасение за счет Китая не оправдались. Доля расчетов в юанях резко упала из-за страха китайских банков перед американскими санкциями.

Пекин уже 20 лет игнорирует проект "Сила Сибири-2" и покупает российский газ в пять раз дешевле, чем это делала Европа. Россия остается лишь сырьевым придатком, поставляющим компоненты для войны, но не получающим технологического развития.

Глобальный переход на электромобили дополнительно бьет по российскому экспорту: например, стремительно падает спрос и цена на палладий, который раньше приносил сверхприбыли. Миф о том, что мир мечтает захватить российские ресурсы, разбивается о реальность: эти ресурсы становятся все менее востребованными, а само государство готово отдавать их за бесценок.

Ловушка недвижимости: почему россиянам поздно бежать

Для тех россиян, которые надеялись продать жилье и уехать, окно возможностей практически закрылось. Проблема заключается не только в падении спроса в опустевающих городах, но и в невозможности вывести средства за границу из-за санкций. Европейские и даже лояльные банки массово отказываются обслуживать транзакции с РФ из-за токсичности российских клиентов.

В то же время стоимость содержания недвижимости внутри страны растет: власти планируют повысить кадастровую стоимость жилья на 23%, что автоматически приведет к увеличению налогов. Россияне оказались в ситуации, когда их активы обесцениваются, а государство продолжает выжимать из них последние ресурсы для продолжения бессмысленной войны.

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