Поймай меня, если сможешь: в России собрались арестовать Буданова за вымышленный "теракт"
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В России Буданов обвиняется в "теракте" на Крымском мосту.
Кремлевские пропагандисты 21 апреля сообщили, что Кириллу Буданову предъявлено обвинение по четырем статьям, пишет 24 Канал. Также заочно арестованный в Москве руководитель ГУР МО объявлен в международный розыск.
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В России также заочно арестовали Грозева
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в суде.
Что интересно, россияне в сети уже высмеивают решение о заочном аресте Буданова, поскольку понимают, что в этом нет никакого смысла.
Кроме того, Лефортовский суд заочно арестовал расследователя Христа Грозева на два месяца. Его обвиняют в незаконном пересечении границы.
Когда и где граница была пересечена, не уточняют. В случае заочного ареста, он может быть заключен под стражу с момента его экстрадиции на территорию России или задержания на территории страны.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Ранним утром 8 октября 2022 года после дня рождения кремлевского диктатора Владимира Путина на Крымском мосту произошел взрыв.
- В результате взрыва Крымский мост, которым Россия перебрасывает силы для войны против Украины, получил серьезные повреждения.
- Уже 12 октября в России заявили, что провели расследование, которое не выдерживает никакой критики. В Следственном комитете России обвинили во взрыве главу ГУР МО Буданова.
- В Главном управлении разведки заявили, что ФСБ и Следственный комитет – это фейковые структуры. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия сама совершила этот эксцесс на Крымском мосту.
- По его словам, взрыв на Крымском мосту – проявление внутреннего конфликта между спецслужбами России.
- Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения на оккупированной территории Украины, а также в самой России – происходят удивительные взрывы и пожары. Ответственность за это лежит именно на России.
- К примеру, вечером, 20 апреля, российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на город Белгород. Именно такими бомбами Россия атакует прифронтовые города Украины. В прошлом году российский Су-34 влетел в жилой дом в Ейске.
- В России идет внутренняя борьба и ее последствия пропагандисты пытаются приписать Украине. Из недавних примеров это убийство пропагандиста Владлена Татарского, а также Дарьи Дугиной.