Электронная "охота" на призывников: почему в России запретили удалять аккаунт с "Госуслуг"

В рамках весеннего призыва в России заявили о введении цифровых повесток. Почти одновременно с этим известием российский электронный сервис "Госуслуги" убрал возможность удаления аккаунта.

В Минцифре агрессоров уже поспешили оправдаться, мол, эту функцию убрали из-за "частых случаев взлома личных кабинетов". Обстоятельства странного "совпадения" выяснил 24 Канал.

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"Цифровая ловушка" для россиян: через "Госуслуги" должны поступать повестки

Представитель Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский на брифинге заявил, что с 1 апреля повестки будут отправлять призывникам в электронном формате. Об этом сообщают российские СМИ.

Такая рассылка повесток будет равна личному вручению. Таким образом, в России началась электронная "охота" на свежее "пушечное мясо" для войска агрессора.

Одна из целей - минимизировать процент уклоняющихся. Если поступила повестка через "Госуслуги", нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же, что и лично,

– заявил заместитель председателя комитета Госдумы России.

Почти сразу в сети появились сообщения недовольных пользователей портала "Госуслуги" (примерный аналог украинского Дия для россиян). Они заявили, что в их личных кабинетах исчезла возможность удаления аккаунта.

Это сразу связали с электронными повестками. Следовательно, россияне оказались в определенной "цифровой ловушке".

Удалить аккаунт теперь можно только через "личное обращение"

Как впоследствии оправдалось российское Минцифры, опцию им "пришлось" убрать из-за "частых случаев взлома личных кабинетов". Мол, это никак не связано с тем, что через портал будут посылать повестки.

Чтобы немного успокоить население, добавили, что "удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии". Однако заметим, что удалить аккаунт теперь можно только через личное обращение в министерство.

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