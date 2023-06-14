Карма в действии: в Сочи воют сирены, город затопил, дожди не собираются прекращаться
После подрыва Каховской ГЭС Россию, похоже, наказывают высшие силы. Так, там сначала затопило Владивосток на Дальнем Востоке, теперь из берегов вышла река в Сочи. В городе уже повреждены многие дома и газопровод.
В Сочи из-за сильных дождей с берегов вышла река Мацеста. Многие дороги и улицы уже ушли под воду, а дожди не прекратятся в ближайшие дни. Российские СМИ также сообщают, что местные власти объявили о возможной эвакуации из подтопленных домов, передает 24 Канал.
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В Сочи объявили об "опасном явлении"
По данным местных властей, только за час в ночь на 14 июня в Сочи выпало 15 миллиметров дождя. Во вторник дождь не прекратится, поэтому вышедшая из берегов река Мацеста может разлиться еще дальше. Больше всего подтоплений пострадал Хостинский район Сочи – там уже затопило улицы и помещения на первых этажах.
Смотрите, где Сочи находится на карте:
На этой неделе россиянам не удастся отдохнуть на курорте, ведь из-за подтопления в Сочи закрыли пляжи. Но плавать россияне теперь могут прямо в черте города, ведь выехать из Сочи стало очень сложно. Дороги превратились в реки и машины почти полностью покрыты водой.
Некоторые россияне пытались использовать лодки, однако и здесь все не прошло гладко, ведь ветер снес на затопленную дорогу немало деревьев.
В Сочи река Мацеста вышла из берегов / Видео из соцсетей
14 июня некоторые жители Сочи проснулись от воды в своих домах, а другие – из-за сирен, включенных местными властями. Кроме того, в городе уже объявили о возможной эвакуации из затопленных районов. Впрочем, пока мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщает, что жертв из-за затопления нет.
Вода повредила дома на шести улицах и газопровод. Уровень воды в городе продолжает подниматься.
Тем временем в другие города России недавно посетили "хлопки"
- В мае неизвестный беспилотник залетел на Кубань и поразил там нефтеперерабатывающий завод. Из-за "атаки" пожар вспыхнул в резервуаре Ильинского НПЗ.
- В конце мая неизвестные дроны залетели и в Москву и атаковали элитный район столицы России. Беспилотники атаковали дома, в результате чего в некоторых квартирах вылетели стекла.
- Днем раньше взрывы слышали и в Шебекино, что в Белгородской области. Там местные заметили дым от пожара, вызванного "хлопком", а затем в части города исчезла электроэнергия.