Чтобы ни слова плохого о Путине и войне: в России усилили военную цензуру в университетах

Война в Украине продолжается уже почти второй год вместо обещанных кремлевскими властями "трех дней", а сама Россия превратилась в политического изгнанника. Страна-агрессорка опасается, что наиболее социальная активная часть общества начнет "прозревать".

В России ужесточили военную цензуру в университетах. В британской разведке объяснили, с чем это связано.

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Путин готовится к выборам

В российских учреждениях высшего образования запретили открыто обсуждать со студентами "негативные политические, экономические и социальные тенденции" в стране. В октябре 2023 года минобразования издало соответствующий приказ.

В разведке отмечают, что таким образом власти продолжают ограничивать информационную свободу, пытаясь укрепить тенденцию формирования российской политики в рамках политически приемлемых прокремлевских нарративов.

Кроме того, усиление цензуры в университетах связано с предстоящими президентскими выборами в 2024 году, на которых планирует переизбираться Путин. Для Кремля крайне важно подавить негативные взгляды на войну в Украине.

В России идет милитаризация образования: что известно