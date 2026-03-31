В Татарстане после мощного взрыва горит крупнейший нефтехимический завод России

31 марта, прямо посреди дня, в российском Нижнекамске, расположенном в Татарстане, в районе нефтехимической компании заметили огромный столб дыма. Перед этим там раздался мощный взрыв.

Об этом пишет Exilenova+.

Что известно о взрыве в Нижнекамске?

Воздушной тревоги в городе сначала не было. Ее объявили только в 13:54, тогда как первые взрывы были в 13:29.

Причина тревог – атака БпЛА.

Взрывы в Нижнекамске / Фото из соцсетей

Взрыв в Нижнекамске: смотрите видео

Мэр города Радмир Беляев подтвердил, что начавшийся пожар произошел на предприятии "Нижнекамскнефтехим".

Сообщается, что горит одна из установок. В компании не спешат признавать атаку БпЛА, а говорят, что произошел сбой в работе оборудования.

Площадь пожара составляет более 2000 квадратных метров. Идет локализация огня.

Российские СМИ пишут о 50 пострадавших.

Атака на Нижнекамск: смотрите видео

Справочно. ПАО "Нижнекамскнефтехим" – это крупнейший в России центр нефтехимической промышленности. Там занимаются производством синтетических каучуков, пластиков и другой нефтехимической продукции.



Сам город Нижнекамск расположен в около 1300 километрах от украинской границы.

Атака на Нижнекамск: смотрите видео

Последние атаки на Россию