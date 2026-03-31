В Татарстане после мощного взрыва горит крупнейший нефтехимический завод России
- В Татарстане на нефтехимическом предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел взрыв, причиной которого стала атака БПЛА.
- После взрыва начался пожар, его локализуют, в городе объявили воздушную тревогу с опозданием.
31 марта, прямо посреди дня, в российском Нижнекамске, расположенном в Татарстане, в районе нефтехимической компании заметили огромный столб дыма. Перед этим там раздался мощный взрыв.
Об этом пишет Exilenova+.
Что известно о взрыве в Нижнекамске?
Воздушной тревоги в городе сначала не было. Ее объявили только в 13:54, тогда как первые взрывы были в 13:29.
Причина тревог – атака БпЛА.
Взрывы в Нижнекамске
Мэр города Радмир Беляев подтвердил, что начавшийся пожар произошел на предприятии "Нижнекамскнефтехим".
Сообщается, что горит одна из установок. В компании не спешат признавать атаку БпЛА, а говорят, что произошел сбой в работе оборудования.
Площадь пожара составляет более 2000 квадратных метров. Идет локализация огня.
Российские СМИ пишут о 50 пострадавших.
Атака на Нижнекамск: смотрите видео
Справочно. ПАО "Нижнекамскнефтехим" – это крупнейший в России центр нефтехимической промышленности. Там занимаются производством синтетических каучуков, пластиков и другой нефтехимической продукции.
Сам город Нижнекамск расположен в около 1300 километрах от украинской границы.
Атака на Нижнекамск: смотрите видео
Последние атаки на Россию
Украина ударила по Алчевскому металлургическому комбинату. Также Генштаб сообщил об успешных прилетах по военному эшелону и пусковой установке ЗРК С-400.
БпЛА посещали и Тольятти, где под атакой был химзавод "КуйбышевАзот". А тем временем в Ленинградской области фиксировали очередное возгорание в порту Усть-Луга.
В последнее время участились атаки Украины на российские порты "Приморск" и "Усть-Луга". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что если бы удалось добить еще и порты "Находка", "Новороссийск" и "Мурманск", то экспорт нефти врага остановился бы на 70 – 80%.