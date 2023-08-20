Пытались "атаковать" воинскую часть: в Ростовской области жалуются о падении двух БПЛА

В России продолжается сезон атак и падение неизвестных добрых беспилотников. Так, в Ростовской области граждане страны-агрессорки жалуются, что 2 БПЛА якобы пытались атаковать воинскую часть.

Об этом сообщают российские СМИ. Пострадавших в результате этой "атаки" якобы нет, передает 24 Канал.

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В Ростовской области якобы упали два беспилотника

Пропагандисты отметили, что два беспилотника якобы упали на территории воинской части в городе Каменске Ростовской области. В то же время еще один БПЛА обнаружили в километре севернее Новошахтинска.

Губернатор области Василий Голубев утверждал, что беспилотные летательные аппараты якобы подавили средства радиоэлектронной борьбы. Он также заверил, что жертв и разрушений в результате падения дронов якобы нет.

Стоит отметить, что граничащие с Украиной регионы России в последнее время часто подвергаются атакам неизвестных беспилотников. А российская власть в Кремле цинично "обвиняет в этих атаках ВСУ".

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