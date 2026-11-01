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24 Канал Новости Украины В Ровно прогремели взрывы
1 ноября, 16:45
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Обновлено - 17:03, 1 ноября

В Ровно прогремели взрывы

Анастасия Колесникова

Россия атакует дронами западные области. Под ударом оказалась Ровенщина.

Под вечер в Ровенской области снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Какие последствия атаки на Ровно?

В 16:43 в Ровно прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА на город с севера. 

Пока информации о последствиях атаки на Ровно нет. 

Заметим, что Ровенская область утром уже находилась под атакой дронов. 

В Острожском районе в результате удара возник пожар в жилом доме. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Сообщалось о 4 пострадавших. 

Напомним, что с ночи и в течение дня Россия атакует беспилотниками западные регионы. Взрывы раздавались на Волыни, Тернопольщине, Буковине. 

Так, оккупанты ударили по энергетическому объекту в Кременецкой общине на Тернопольщине. Из-за атаки 12 населенных пунктов полностью или частично остались без электроэнергии.

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