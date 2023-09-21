В Ровно жители слышали взрывы: в части города отсутствует свет

К утру 21 сентября российские военные атаковали также Ровно. В городе прогремели взрывы, жителей призывали не покидать укрытий.

Этой ночью россияне снова запустили крылатые ракеты из стратегической авиации. Под утро они начали залетать на территорию Украины. А уже к 6 утра стало известно о взрывах сразу в нескольких регионах. В частности, в Ровно.

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В Ровно раздались взрывы

Информация о взрывах поступила в 06:23. Об этом рассказали местные корреспонденты "Суспильного". А уже в 06:27 они написали, что в части города исчез свет.

Уже в 06:37 в Киеве был отбой воздушной тревоги. Напоминаем, что покидая укрытия следует быть максимально осторожными.

В 07:23 глава Ровенской ОВА Виталий Коваль отметил, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы, добавил он.

Взрывы в других областях: что известно

06:35 глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в Дрогобычском районе раздались взрывы. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Вскоре он отметил, что на место происшествия в Дрогобычском районе выехали все профильные службы. Глава ОВА пообещал вскоре предоставить больше информации о происходящем.

Во время воздушной тревоги взрывы также прогремели и в других областях. Как отметил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, слышны взрывы. Он добавил, что работают силы ПВО. Жителей он призвал оставаться в укрытиях.

Между тем городской голова Харькова отметил, что в областном центре раздалось несколько взрывов. Местные корреспонденты насчитали, что их было шесть. По предварительным данным, россияне атаковали город ракетами С-300.

Также известно о взрывах в Киеве. В столице работало ПВО. В нескольких районах города зафиксировали падение обломков, в результате чего также пострадали. Собственно, в Дарницком районе известно о том, что 5 человек получили ранения. Трое были госпитализированы, в том числе 9-летняя девочка.

Обратим внимание, что данные о последствиях в регионах еще уточняются.