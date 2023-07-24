Ракета поссорила священнослужителей УПЦ МП и РПЦ: ответ России на гневное письмо Кириллу

Россия в ночь на 23 июля запустила ракеты по Украине и попала в самый большой православный храм Одессы – Спасо-Преображенский собор. После этого викарий Одесской епархии УПЦ МП архиепископ Арцизский Виктор опубликовал гневное письмо Кириллу.

Хотя это письмо было адресовано главе вражеской церкви, на него ответил другой "священнослужитель". Свои "пять копеек" он вставил на собственном телеграм-канале, сообщает 24 канал.

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Пренебрежение, угрозы и цитирование кремлевских методичек

Ответил архиепископу Арцизскому Виктору русский митрополит Клинский Леонид. Он, как подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций, является одним из идеологов войны против Украины, восхваление которой легко можно найти и в его группе в телеграме.

В своем ответе на письмо архиепископа Виктора он не отступил от замыслов Кремля и пообещал и дальше захватывать украинские епархии. А также в лучших традициях повторял абсурдные лозунги русской методики.

Прежде всего, он предположил, что архиепископа Виктора могли заставить написать подобное письмо. А сразу после этого начал ему угрожать и указывать на якобы место у ног московских попов. Мол, такие слова, порочащие и проклинающие патриарха, "никто не спустит".

Да и вообще, не может якобы УПЦ МП самостоятельно выходить или принимать решение "за пределами Грамоты выданной УПЦ МП в Москве", ведь это якобы является нарушением канонических норм и правил. И требовать от патриарха Гундяева тоже, по его словам, нельзя – только просить. Поэтому епархии "в дальнейшем будут переходить под прямое подчинение" РПЦ.

Кроме того, не выветрился из больной злостным цинизмом головы московского попа и пункт методички о "вы сами себя обстреливаете". Так, по мнению попа, страшные разрушение Спасо-Преображенского собора повлекла за собой не российская ракета, а украинское ПВО.

Этот ответ является доктриной РПЦ

Отметим, что такой ответ митрополит Клинский Леонид записал в ответ на требование архиепископа УПЦ МП "отстать от нашей церкви". Также в своем гневном письме архиепископ Арцизский Виктор подчеркнул – после обстрела понял, что "общего с вашими пониманиями в УПЦ ничего уже давно нет".

Фактически это (ответ митрополита РПЦ – 24 Канал) и есть сформулированная доктрина РПЦ по аннексии украинских православных епархий. И она продолжается,

– подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Так, с 14 июля те из украинских православных епархий, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области, уже перешли под прямое управление Москвы. Такой переход они объясняют тем, что они "всегда были частью РПЦ, и только руководствовались помощью УПЦ".

Что потребовал архиепископ УПЦ МП