В Секторе Газа в результате ракетных обстрелов погибли двое украинских детей

В Израиле идет война с боевиками палестинской организации ХАМАС. В результате боевых действий в Секторе Газа погибли двое детей из Украины.

В результате ракетных обстрелов в Секторе Газа 24 октября погибли двое детей, которые были гражданами Украины. Об этом сказал руководитель отделения посольства Украины при Палестинской национальной администрации Текин.

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Мать детей выжила

В Секторе Газа погибли двое детей – брат и сестра 9 и 6 лет. Их мать – украинка. Она родом из Харькова. Ей удалось выжить.

По информации подконтрольного ХАМАС местного министерства здравоохранения, в течение суток 23 октября в Секторе Газа погибли более 700 человек.

В МИД подтвердили

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу подтвердил гибель в Секторе Газа двух украинских детей 2014 и 2017 годов рождения.

Их личности установлены. Сочувствуем родителям. Представительство Украины в городе Рамалла выясняет все обстоятельства трагедии и поддерживает связь с родственниками,

– сказал он.

Общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Секторе Газа – 3 погибших.

Есть несколько вариантов будущего Сектора Газа