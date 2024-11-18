В сети пишут, что в Одессе одна из вражеских ракет не взорвалась: Кипер прокомментировал

Российская армия днем 18 ноября ударила баллистикой по Одессе, в результате чего есть погибшие. В сети писали, что одна из вражеских ракет не взорвалась и застряла в учебном заведении.

Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Одесской ОВА Олега Кипера в эфире национального марафона.

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Что сказал Кипер об информации о не взорвавшейся ракете

Олег Кипер отметил, что он опровергает информацию о наличии вражеской ракеты в Одессе, которая не взорвалась.

Это часть ракеты, которая оторвалась от ее основания,

– сказал глава Одесской ОВА.

Он также рассказал, что по городу, по предварительным данным, враг применил ракету типа "Искандер".

К слову, в результате вражеской атаки по Одессе 18 ноября погибли по меньшей мере 8 человек. Еще 18 человек получили ранения, среди них есть ребенок, четверо – в тяжелом состоянии.

На вражескую атаку также отреагировал и Владимир Зеленский. Он отметил, что российские захватчики ударили баллистикой по Одессе, по жилому району, и это не случайные удары, а показательные после звонков и встреч с Путиным со стороны западных чиновников.