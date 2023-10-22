В сети показали вероятный момент прилета по "Новой почте" возле Харькова: жуткие кадры
22 октября 2023, 13:52Читати новину українською
Российские военные поздно вечером 21 октября за помощь ЗРК С-300 нанесли ракетный удар по "Новой почте" возле Харькова. В сети показали возможный момент прилета по терминалу.
На кадрах, появившихся в сети, виден сильный взрыв, пишет 24 Канал. В правом углу ролика можно заметить дату видео 21 октября, которая совпадает с днем ракетного удара. Также на видео есть грузовики с логотипом "Новой почты".
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Россияне ударили по терминалу с помощью С-300 с помощью С-300
Однако следует отметить, что россияне не впервые атаковали терминал "Новой почты" возле Харькова, поэтому видео требует подтверждения официальных лиц.
Вероятный момент прилета по терминалу "Новой почты" возле Харькова: смотрите видео
Ракетный обстрел терминала "Новой почты": что известно на данный момент
- Россияне около 22:15 нанесли удар по большому терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района. Логистический терминал расположен неподалеку от кольцевой дороги.
- Оккупанты атаковали из Белгородской области с помощью ЗРК С-300. В результате обстрела здание терминала разрушено. После взрыва спасатели ликвидировали пожар на площади около 300 "квадратов".
- Из-за ракетного террора России погибли шесть мужчин, которые были работниками "Новой почты". Эксперты пока не идентифицировали тело одной жертвы.
- Также ранения получили 16 гражданских, которые имеют различные травмы. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое, еще восемь – средней тяжести.
- Погибшие и пострадавшие находились в здании на момент обстрела.
- Владимир Зеленский отметил, что россияне должны ответить за содеянное. Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".