В сети показали вероятный момент прилета по "Новой почте" возле Харькова: жуткие кадры

22 октября 2023, 13:52
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Российские военные поздно вечером 21 октября за помощь ЗРК С-300 нанесли ракетный удар по "Новой почте" возле Харькова. В сети показали возможный момент прилета по терминалу.

На кадрах, появившихся в сети, виден сильный взрыв, пишет 24 Канал. В правом углу ролика можно заметить дату видео 21 октября, которая совпадает с днем ракетного удара. Также на видео есть грузовики с логотипом "Новой почты".

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Россияне ударили по терминалу с помощью С-300 с помощью С-300

Однако следует отметить, что россияне не впервые атаковали терминал "Новой почты" возле Харькова, поэтому видео требует подтверждения официальных лиц.

Вероятный момент прилета по терминалу "Новой почты" возле Харькова: смотрите видео

Ракетный обстрел терминала "Новой почты": что известно на данный момент

  • Россияне около 22:15 нанесли удар по большому терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района. Логистический терминал расположен неподалеку от кольцевой дороги.
  • Оккупанты атаковали из Белгородской области с помощью ЗРК С-300. В результате обстрела здание терминала разрушено. После взрыва спасатели ликвидировали пожар на площади около 300 "квадратов".
  • Из-за ракетного террора России погибли шесть мужчин, которые были работниками "Новой почты". Эксперты пока не идентифицировали тело одной жертвы.
  • Также ранения получили 16 гражданских, которые имеют различные травмы. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое, еще восемь – средней тяжести.
  • Погибшие и пострадавшие находились в здании на момент обстрела.
  • Владимир Зеленский отметил, что россияне должны ответить за содеянное. Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".

Автор: Михайло Гема