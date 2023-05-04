Пожар на нефтебазе на Кубани: в сети появилось видео "атаки беспилотника"
Источник:NEXTA
Ночью 4 мая в России снова пылал завод. В этот раз пропагандисты заявили, что беспилотник якобы атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани.
По предварительной информации, пожар произошел в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В сети распространили соответствующее видео.
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Взрыв раздался после возгорания
Судя по видео, сначала на нефтебазе произошел пожар, ведь на кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма. Впоследствии прогремел взрыв.
В то же время российские СМИ сообщают, что завод "атаковали" сразу 4 беспилотника. На территории завода произошло три взрыва. Кроме того, говорят, что в результате "атаки" якобы был разрушен один резервуар и поврежден второй.
"Беспилотник атаковал" нефтебазу на Кубани: смотрите видео
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.
По предварительной информации, на месте пожара работало 48 спасателей и 16 единиц техники. Известно, что площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.
Конечно, Кондратьев стал подчеркивать, что жертв и пострадавших нет. Однако, судя по предыдущим заявлениям пропагандистов, это может быть ложью.
Пожары в России: последние новости
- Добавим, что этот пожар был не единственным в эту ночь. По неизвестным причинам вспыхнул Новошахтинский завод нефтепродуктов в районе села Киселевка Красносулинского района. По словам губернатора, огонь потушили службы предприятия.
- Следует отметить, что в последние дни "беспилотники атакуют" страну-агрессорку все чаще. Так, в ночь на 3 мая в порту Тамань вспыхнула нефтебаза "Таманьнефтегаз". В России заявляют, что это произошло в результате атаки беспилотниками. Известно, что резервуар загорелся в поселке Волна Темрюкского района.
- Также "бомбило" и вблизи Кремля. Во Владимира Путина заявили о якобы "атаке дронов" со стороны Украины. Наше государство эти упреки опровергло.
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