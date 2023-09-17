В центре Севастополя большой пожар: о нем сообщили сразу после взрывов

В оккупированном Севастополе неспокойно. Сообщают, что там загорелся пожар, однако оккупационная администрация пишет о "задымлении".

Местные телеграмм-каналы пишут, что в центре временно оккупированного Севастополя "что-то хорошо горит". Там вспыхнул пожар после сообщений о взрывах, передает 24 Канал.

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"Аэрозольная маскировка"

После сообщения о взрывах в Севастополе вспыхнул пожар. Речь идет о возгорании в центре города.

Задымленность в районе Южной бухты в Севастополе является результатом применения аэрозольного маскировки, сообщил глава оккупационной администрации Михаил Развожаев.

Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от черноморского флота, используются табельные средства аэрозольного маскировки,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что это "совершенно безопасно", хоть запах и неприятный.

В Севастополе прогремели мощные взрывы