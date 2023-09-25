В Севастополе ликвидирован командующий Черноморским флотом России, – ССО

В оккупированном Севастополе был ликвидирован командующий Черноморским флотом.

Силы специальных операций обновили информацию о потерях оккупантов во время удара по штабу Черноморского флота. По их информации, там также был ликвидирован командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.

Обратите внимание Черт с генералами: в России радуются, что после атаки на штаб флота "жива" икона топ-флотоводца

Погибли 34 офицера

На днях Силы обороны нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Тогда там происходило заседание. Известно, что в результате этой атаки погибли 34 офицера. Еще 105 россиян были ранены.

Здание штаба не подлежит восстановлению,

– говорится в сообщении.

Также в результате удара по БДК "Минск" погибли 62 оккупанта. Удар по штабу Черноморского флота признали обе стороны: и Украина, и страна-агрессор. Россия просто не может скрыть этот инцидент так, как это делала раньше.

Российские военкоры недовольны властями из-за неспособности скрыть реальные последствия атаки по Севастополю, писали аналитики ISW. Также некоторые россияне возмущены "недостаточным ответом". Сами же украинцы и наши чиновники неоднократно отмечали, что ударов по российским военным объектам в Крыму станет больше.

Удар по штабу Черноморского флота: последние новости