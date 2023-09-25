В Севастополе ликвидирован командующий Черноморским флотом России, – ССО
В оккупированном Севастополе был ликвидирован командующий Черноморским флотом.
Силы специальных операций обновили информацию о потерях оккупантов во время удара по штабу Черноморского флота. По их информации, там также был ликвидирован командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.
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Погибли 34 офицера
На днях Силы обороны нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Тогда там происходило заседание. Известно, что в результате этой атаки погибли 34 офицера. Еще 105 россиян были ранены.
Здание штаба не подлежит восстановлению,
– говорится в сообщении.
Также в результате удара по БДК "Минск" погибли 62 оккупанта. Удар по штабу Черноморского флота признали обе стороны: и Украина, и страна-агрессор. Россия просто не может скрыть этот инцидент так, как это делала раньше.
Российские военкоры недовольны властями из-за неспособности скрыть реальные последствия атаки по Севастополю, писали аналитики ISW. Также некоторые россияне возмущены "недостаточным ответом". Сами же украинцы и наши чиновники неоднократно отмечали, что ударов по российским военным объектам в Крыму станет больше.
Удар по штабу Черноморского флота: последние новости
- В Севастополе 22 сентября был поражен штаб Черноморского флота. В результате удара здание российских военных сильно "устало". Минобороны России признало удар по штабу. В российском ведомстве подтвердили, что по Севастополю был нанесен ракетный удар. Но оккупанты фантазируют, что якобы силы "ПеВеО" сбили 5 ракет.
- В ВСУ также подтвердили удар.
- Перед ударом по штабу Черноморского флота России в Севастополе было учтено все. Партизаны по движению "Атеш" рассказали подробности атаки. Оказалось, что удар по штабу корректировали агенты АТЕШ и обычные севастопольцы.
- Вооруженные Силы Украины ударили по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе во время совещания руководящего состава. Именно поэтому российские генералы ранены, есть потери. Силы специальных операций рассказали, как все происходило. В частности, они передали данные воздушным силам для нанесения поражения. Дальше уже свою работу проделали они.