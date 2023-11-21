В Севастополе раздалось несколько громких взрывов: в Крыму жалуются на ракетную опасность

Во временно оккупированном Севастополе 21 ноября тревожно якобы из-за ракетной опасности. В городе раздалось несколько громких звуков взрывов.

Первые звуки взрывов в районе Севастополя прозвучали около 12:15. После этого в Севастополе прогремел еще один взрыв.

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Что известно о взрывах в Севастополе

Российские оккупанты не объявляли воздушную тревогу в Севастополе. Однако российские телеграм-каналы писали якобы о ракетной опасности в Крыму.

Что стало причиной взрывов пока не сообщается.

После взрывов в Севастополе в Украине объявили тревогу

После того, как в районе Севастополя слышали звуки взрывов, в южных, восточных и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Также украинские военные заявили об угрозе обстрела Кременчуга.

По данным мониторинговых групп, предварительно российские оккупанты провели пуски управляемых авиационных ракет в сторону Одесской и Полтавской областей. Однако эта информация требует официального подтверждения.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

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