В Северодонецке ситуация тяжелая, но есть оптимистичные взгляды, – Минобороны

Вооруженные Силы Украины принимают все меры, чтобы не позволить оккупантам взять наших защитников в окружение в районах Северодонецка и Лисичанска. В окрестностях Северодонецка уже продолжаются уличные бои.

ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке

О ситуации в Луганской области во время брифинга рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает 24 канал.

К теме Делаем все, чтобы сдержать наступление на Северодонецк – Зеленский

Сейчас ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить, чтобы враг осуществил свои намерения. Речь идет об окружении группировки ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска,

– сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны сообщил, что ситуация в самом Северодонецке – сложная. Там продолжаются уличные бои, однако из-за неудач врагу приходится отходить.

"В окрестностях уже продолжаются уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав. Где-то ему не удается и он отходит", – сообщил он.

Веревщик подчеркнул, что задача украинских защитников не только не допустить окружения, но не позволить россиянам иметь успех по всем направлениям. По его словам, ВСУ будут вести боевые действия до освобождения всех территорий.

Он отметил, что ВСУ держит под контролем ситуацию в Северодонецке. Благодаря разведке, украинская сторона знает планы врага.

У меня есть оптимистичные взгляды на эту ситуацию, но она очень тяжелая,

– резюмировал Мотузяник.

Что известно о ситуации в Северодонецке

Узнайте больше – Вениславский объяснил, почему россияне вгрызлись в Северодонецк: смотрите видео