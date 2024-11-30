Войска Асада объявили о выходе из Алеппо и подготовке к реваншу

27 ноября стало известно, что сирийская оппозиция начала серьезное наступление на позиции правительственных войск Башара Асада. Тот с перепугу сбежал в Москву просить Путина о помощи.

Уже в последующие дни повстанцы смогли значительно продвинуться, захватить несколько деревень и зайти в Алеппо. 30 ноября войска Асада объявили о выходе из города, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Асад покидает Алеппо, но убеждает, что вернется

Правительственные вооруженные силы Сирии заявили о временном выводе войск из Алеппо для подготовки контрнаступления. Воины Асада уверяют, что отход был частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для проведения контратаки.

В то же время они признали, что за последние несколько дней в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что оппозиция захватила склад с российским оружием. Между тем страна-агрессор впервые с 2016 года возобновила бомбардировки сирийских городов, вызвав гибель мирных жителей. К слову, это произошло после того, как Асад побывал в Москве и договорился, по данным СМИ, о военной помощи от Путина.